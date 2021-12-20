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Verão chegando

Com despedida da primavera, veja como vai ficar o tempo no ES

De acordo com o Incaper, mesmo com a instabilidade diminuindo, deve chover de forma fraca, pelo menos, até a próxima quarta-feira (22)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 dez 2021 às 06:41

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 06:41

Tempo nublado em Vitória - Monte Horebe
Tempo nublado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A instabilidade que gerou chuva forte no Espírito Santo no fim de semana começa a perder força nesta segunda-feira (20). A previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o sol volta a aparecer na última semana da primavera no Estado.
Neste domingo (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um novo aviso para a ocorrência de chuvas intensas, válido até a manhã desta segunda, em alguns municípios das regiões Norte e Noroeste. O Incaper ressalta que na segunda a previsão é de chuva fraca em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo um pouco mais frequente na metade Norte. O vento sopra com moderada intensidade no litoral.

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Na terça-feira (21), dia que marca a passagem da primavera para o verão, o sol volta a predominar. Mesmo assim, ainda há chance de chuva rápida no começo do dia entre a Grande Vitória e a Região Nordeste. Nas demais áreas do Estado, ocorrem chuvas espalhadas ao longo do dia.
Na quarta-feira (22), pode chover rapidamente no começo do dia na Grande Vitória e na Região Nordeste. Ao longo do dia, chove de forma espalhada em alguns pontos da metade Norte capixaba, exceto no trecho Sul da Região Noroeste. O céu fica com poucas nuvens e deve fazer calor nas demais áreas do Estado, sem expectativa de chuva.

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