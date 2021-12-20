Com despedida da primavera, veja como vai ficar o tempo no ES

Na terça-feira (21) , dia que marca a passagem da primavera para o verão , o sol volta a predominar. Mesmo assim, ainda há chance de chuva rápida no começo do dia entre a Grande Vitória e a Região Nordeste. Nas demais áreas do Estado, ocorrem chuvas espalhadas ao longo do dia.

Na quarta-feira (22), pode chover rapidamente no começo do dia na Grande Vitória e na Região Nordeste. Ao longo do dia, chove de forma espalhada em alguns pontos da metade Norte capixaba, exceto no trecho Sul da Região Noroeste. O céu fica com poucas nuvens e deve fazer calor nas demais áreas do Estado, sem expectativa de chuva.