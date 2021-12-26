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Veja a previsão do tempo para os próximos dias no ES

Apesar do céu aberto neste domingo (26), há previsão de chuva em algumas regiões do Estado; temperaturas seguem aumentando até terça-feira (28)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 dez 2021 às 10:37

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 10:37

No final do ano, o que a maioria dos capixabas quer é calor e tempo firme para poder ir à praia ou pegar uma estrada para aproveitar o período de Natal e ano-novo. Apesar da possibilidade de chuvas rápidas em áreas específicas do Espírito Santo, a previsão para os próximos dias deve agradar.
Praia da Costa
Muito sol na Praia da Costa no primeiro domingo deste verão Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste domingo (26), o sol entre nuvens vai predominar em praticamente todo o Estado. Pode chover, a partir da tarde, somente na Região do Caparaó e em parte da Serrana, conforme previsto pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
  • Na Grande Vitória, as temperaturas devem variar entre 22ºC e 28ºC.
  • Na Região Sul, a mínima é de 17ºC e a máxima de 30ºC.
  • Na Região Serrana, as temperaturas variam de 15ºC a 28ºC.
  • Na Região Norte, a mínima é de 18ºC e a máxima de 28ºC.
Na segunda-feira (27), as temperaturas tendem a aumentar em todo o território capixaba, mas o céu deve ficar mais carregado "devido ao transporte de umidade do mar para o continente". A previsão é de chuva rápida para o Norte do Estado e de pancadas com trovoadas no Sul, a partir da tarde.

Movimento nas praias no primeiro domingo deste verão

Já na terça-feira (28), a tendência é que o tempo fique mais ameno e que as nuvens continuem aumentando. "Chove rápido em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo, e há possibilidade de pancadas com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul e Serrana", adianta o Incaper.
Saiba a previsão do tempo para os próximos dias no ES

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