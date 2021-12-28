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Tempo

ES recebe mais dois alertas de chuvas fortes

Avisos do Inmet são de dois graus de risco: o amarelo e o laranja; o segundo, com maior grau de severidade, também alerta para possibilidade de ventos de até 100 km/h
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 dez 2021 às 16:55

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 16:55

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas para risco de chuvas fortes, válidos até quarta-feira (29). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) trabalha com três graus de risco ao publicar os avisos: o amarelo (menor), o laranja (intermediário) e o vermelho (mais alto). Os dois primeiros estão valendo para os municípios capixabas.
O aviso amarelo é válido para todas as 78 cidades do Estado. Já o alerta laranja, que tem um grau maior de severidade, aponta perigo para chuvas intensas em 29 municípios e ventos que podem chegar a 100 km/h.

MUNICÍPIOS EM ALERTA LARANJA

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Baixo Guandu
  5. Barra de São Francisco
  6. Boa Esperança
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra
  9. Ecoporanga
  10. Governador Lindenberg
  11. Itaguaçu
  12. Jaguaré
  13. Linhares
  14. Mantenópolis
  15. Marilândia
  16. Montanha
  17. Mucurici
  18. Nova Venécia
  19. Pancas
  20. Pedro Canário
  21. Pinheiros
  22. Ponto Belo
  23. Rio Bananal
  24. São Domingos do Norte
  25. São Gabriel da Palha
  26. São Mateus
  27. Sooretama
  28. Vila Pavão
  29. Vila Valério

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