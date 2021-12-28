ES recebe mais dois alertas de chuvas fortes

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas para risco de chuvas fortes, válidos até quarta-feira (29). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) trabalha com três graus de risco ao publicar os avisos: o amarelo (menor), o laranja (intermediário) e o vermelho (mais alto). Os dois primeiros estão valendo para os municípios capixabas.
O aviso amarelo é válido para todas as 78 cidades do Estado. Já o alerta laranja, que tem um grau maior de severidade, aponta perigo para chuvas intensas em 29 municípios e ventos que podem chegar a 100 km/h.
MUNICÍPIOS EM ALERTA LARANJA
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Itaguaçu
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério