Semana começa com alerta de chuva forte em 42 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (16) um novo alerta de perigo potencial de chuvas intensas para 42 municípios do Espírito Santo. O aviso permanece vigente até às 10h desta segunda-feira.
A previsão indica a possibilidade de chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As regiões que podem ser impactadas são o Sul, Caparaó, Serrana e Grande Vitória. Confira a lista dos municípios:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha