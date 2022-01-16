Semana começa com alerta de chuva forte em 42 cidades do ES

A previsão indica a possibilidade de chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As regiões que podem ser impactadas são o Sul, Caparaó, Serrana e Grande Vitória. Confira a lista dos municípios: