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Perigo potencial

Semana começa com alerta de chuva forte em 42 cidades do ES

Chuva pode atingir principalmente os municípios das regiões Sul, Caparaó, Serrana e Grande Vitória. Aviso meteorológico foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 jan 2022 às 19:55

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 19:55

Área em amarelo está sob perigo potencial de chuvas intensas
Área em amarelo está sob perigo potencial de chuvas intensas Crédito: Reprodução/Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (16) um novo alerta de perigo potencial de chuvas intensas para 42 municípios do Espírito Santo. O aviso permanece vigente até às 10h desta segunda-feira.
A previsão indica a possibilidade de chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As regiões que podem ser impactadas são o Sul, Caparaó, Serrana e Grande Vitória. Confira a lista dos municípios:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo 
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha

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