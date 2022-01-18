Bairro Olaria, próximo do Rio Doce, em Linhares, sofre com alagamento Crédito: Eduardo Dias

Your browser does not support the audio element. Com aviso de usina, famílias ainda não devem voltar para casa em Linhares

Quem precisou sair de casa e não tinha para onde ir foi abrigado em dois ginásios, nos bairros Conceição e Araçá. Outras 21 famílias ficaram desalojadas e se deslocaram para a casa de parentes e amigos. A Defesa Civil informou que realizou vistorias em casas localizadas em áreas atingidas pela enchente e avaliou que as estruturas estão aptas para o retorno dos moradores.

O nível do rio, atualmente, marca 2,90 metros, já abaixo da cota de alerta. A água chegou até 5,80 metros na última quinta-feira (13), sendo a maior enchente no município desde 2013. Vale lembrar que a cota de inundação é de 3,45 metros e a cota de alerta, de 3 metros.

Família arrumando pertences para voltar para casa em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

A estrada para Regência, no entanto, continua interditada nesta manhã devido à grande quantidade de água que permanece retida no local. A expectativa, segundo o diretor da Defesa Civil Municipal, Antonio Carlos dos Santos, é que na quarta-feira (19) o volume diminua. Ele afirma que não há risco de alagamento em casas.