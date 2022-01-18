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Nova Venécia

Corpo de jovem encontrado em rio no ES é de ex-aluno do Ifes

O rapaz foi identificado pela família como Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos; o corpo dele foi localizado no Rio Cricaré no último domingo (16)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 jan 2022 às 13:03

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 13:03

Jovem foi identificado como Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos
Jovem foi identificado como Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos Crédito: Família/Arquivo Pessoal
Corpo de jovem encontrado em rio no ES é de ex-aluno do Ifes
O corpo do homem encontrado boiando no Rio Cricaré, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde do último domingo (16), é o de Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos. A família do jovem confirmou a identidade para a reportagem de A Gazeta. Ele foi enterrado na manhã desta terça-feira (18).
Segundo a irmã de Gabriel, Deborah de Souza Araújo, de 24 anos, o irmão era um jovem inteligente e estudioso, que gostava de ajudar as pessoas e absorvia as dores delas. Durante a pandemia, saiu de casa e foi morar em um assentamento. Além disso, escrevia poesias e relatava as vivências em um caderno.
"Ele se doía quando via as pessoas passando por dificuldades. A pandemia abalou muito ele, que queria se sentir útil e mudar o mundo, mas não conseguia. Ele se sentia revoltado e foi morar em um assentamento em Nova Venécia. Disse que lá ele iria ajudar alguém"
Deborah de Souza Araújo - Irmã de Gabriel
"Depois morou por dois meses em outro assentamento na Bahia e voltou no último dia 4. Nunca fez mal a ninguém, mas já sofreu violência de homofobia, de calúnia, quase foi agredido sexual. Sofreu muito, mas ajudou muito as pessoas. O Gabriel escrevia poesias e colocava no caderno o que acontecia com ele. Uma pessoa, amiga dele, me encaminhou conversas em que ele fez desabafos", disse a irmã. 
Gabriel foi estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Fez o curso técnico de Edificações, integrado ao ensino médio, e iniciou uma licenciatura em Geografia, porém trancou os estudos após a pandemia, disse Deborah.
A instituição emitiu uma nota de pesar pela morte de Gabriel. “Comunicamos, com pesar, o falecimento de Gabriel de Souza Araújo, ex-aluno do curso Técnico de Edificações do Ifes Nova Venécia, ocorrido no dia 16/01/2022. Nosso campus solidariza-se com todos os familiares e amigos”, publicou. 
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Espírito Santo, por nota, lamentou a morte do jovem e fez uma publicação nas redes sociais.
PT de Nova Venécia publicou uma nota de pesar pela morte de Gabriel e reforçou o pedido para a polícia e o Judiciário apurarem o fato. “É com profundo pesar que o Partido dos Trabalhadores de Nova Venécia (ES) lamenta o falecimento do jovem Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos, estudante do curso de Licenciatura em Geografia do Ifes/Campus Nova Venécia e militante nas lutas sociais. Solidarizamo-nos com os familiares e amigos e reforçamos o pedido para que a polícia e o judiciário apurem o fato”.

SINAIS DE VIOLÊNCIA

Uma testemunha relatou à Polícia Militar que viu um corpo no meio do rio e, com a ajuda de amigos, trouxe o cadáver às margens. A vítima tinha sinais de ter sofrido pancadas na cabeça quando foi retirada da água, de acordo com a PM.
A Polícia Civil afirmou aguardar o resultado dos exames para definir se irá instaurar um inquérito, caso seja constatada morte violenta. O caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia.
De acordo com a PC, o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).

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