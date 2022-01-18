Jovem foi identificado como Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos Crédito: Família/Arquivo Pessoal

Your browser does not support the audio element. Corpo de jovem encontrado em rio no ES é de ex-aluno do Ifes

A Gazeta. Ele foi enterrado na manhã desta terça-feira (18). O corpo do homem encontrado boiando no Rio Cricaré, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde do último domingo (16), é o de Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos. A família do jovem confirmou a identidade para a reportagem de. Ele foi enterrado na manhã desta terça-feira (18).

Segundo a irmã de Gabriel, Deborah de Souza Araújo, de 24 anos, o irmão era um jovem inteligente e estudioso, que gostava de ajudar as pessoas e absorvia as dores delas. Durante a pandemia, saiu de casa e foi morar em um assentamento. Além disso, escrevia poesias e relatava as vivências em um caderno.

"Ele se doía quando via as pessoas passando por dificuldades. A pandemia abalou muito ele, que queria se sentir útil e mudar o mundo, mas não conseguia. Ele se sentia revoltado e foi morar em um assentamento em Nova Venécia. Disse que lá ele iria ajudar alguém" Deborah de Souza Araújo - Irmã de Gabriel

"Depois morou por dois meses em outro assentamento na Bahia e voltou no último dia 4. Nunca fez mal a ninguém, mas já sofreu violência de homofobia, de calúnia, quase foi agredido sexual. Sofreu muito, mas ajudou muito as pessoas. O Gabriel escrevia poesias e colocava no caderno o que acontecia com ele. Uma pessoa, amiga dele, me encaminhou conversas em que ele fez desabafos", disse a irmã.

Gabriel foi estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) . Fez o curso técnico de Edificações, integrado ao ensino médio, e iniciou uma licenciatura em Geografia, porém trancou os estudos após a pandemia, disse Deborah.

A instituição emitiu uma nota de pesar pela morte de Gabriel. “Comunicamos, com pesar, o falecimento de Gabriel de Souza Araújo, ex-aluno do curso Técnico de Edificações do Ifes Nova Venécia, ocorrido no dia 16/01/2022. Nosso campus solidariza-se com todos os familiares e amigos”, publicou.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Espírito Santo, por nota, lamentou a morte do jovem e fez uma publicação nas redes sociais.

PT de Nova Venécia publicou uma nota de pesar pela morte de Gabriel e reforçou o pedido para a polícia e o Judiciário apurarem o fato. “É com profundo pesar que o Partido dos Trabalhadores de Nova Venécia (ES) lamenta o falecimento do jovem Gabriel de Souza Araújo, de 21 anos, estudante do curso de Licenciatura em Geografia do Ifes/Campus Nova Venécia e militante nas lutas sociais. Solidarizamo-nos com os familiares e amigos e reforçamos o pedido para que a polícia e o judiciário apurem o fato”.

SINAIS DE VIOLÊNCIA

Uma testemunha relatou à Polícia Militar que viu um corpo no meio do rio e, com a ajuda de amigos, trouxe o cadáver às margens. A vítima tinha sinais de ter sofrido pancadas na cabeça quando foi retirada da água, de acordo com a PM.

A Polícia Civil afirmou aguardar o resultado dos exames para definir se irá instaurar um inquérito, caso seja constatada morte violenta. O caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia.