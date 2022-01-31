Polícia vai periciar imagens e órgão de rapaz achado em praia de Guarapari

Material encontrado pela PM na Praia do Ermitão, em Guararari Crédito: Foto leitor de A Gazeta

O material encontrado na Praia do Ermitão, em Guarapari, e que supostamente seria parte do intestino de um jovem , foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML), para ser periciado. O rapaz de 21 anos foi socorrido com um corte profundo na barriga, com parte do intestino exposto, na madrugada do dia 16 de janeiro.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que analisa ainda as imagens de videomonitoramento do parque. O casal faria uma despedida, uma vez que o ele iria para os Estados Unidos estudar línguas no dia 18 de janeiro. Imagens de videomonitoramento mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria na noite do dia 15 por uma trilha nas pedras, já que a portaria do parque municipal estava fechada.

Por volta das 6 horas do dia seguinte, as câmeras registraram ele sendo socorrido em um veículo do Corpo de Bombeiros, junto com o Samu.

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Posteriormente, há imagens da jovem aparentando estar desesperada. O rapaz foi socorrido com um corte na barriga e parte do seu intestino exposto. Na areia da praia, a Polícia Militar encontrou o que supostamente seria a outra parte do intestino do rapaz. O material foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML), para ser periciado.

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS

No boletim de acionamento do Ciodes, que enviou uma viatura ao Hospital Maternidade Anchieta, é informado que uma mulher deu entrada no local com cortes na mão, nas pernas e hematoma na cabeça. O relato oficial aponta que os ferimentos são “devido a uma briga que teve com seu namorado”.

Já no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar é descrito que o atendimento realizado pelos policiais ocorreu às 9h26, do dia 16 de janeiro. A guarnição relata que atendeu uma ocorrência no Hospital Maternidade Anchieta, “para verificar uma situação de lesão corporal leve”, envolvendo uma jovem.

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Aos policiais, ela relatou que estava na Praia do Morro, em Guarapari, com um amigo, de 21 anos, e que após fazerem uso de entorpecentes, não se lembrava de mais nada.

“Porém, quando a sua consciência voltou, a mesma lembra que estava sendo socorrida pelos seus pais, sendo que seu corpo havia vários hematomas e cortes, e seu amigo tinha um corte profundo na região do abdômen, sendo socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória”, diz o texto do boletim de ocorrência.

É acrescentado ainda que os policiais orientaram a jovem e seus familiares “a tomarem as medidas necessárias”, diz o texto.

ENTENDA O CASO

A Polícia Civil está investigando o caso de um jovem de 21 anos socorrido com um corte profundo na barriga na madrugada do dia 16 de janeiro, na Praia do Ermitão, em Guarapari, há duas semanas.

O caso ganhou as redes sociais em 30 de janeiro, quando foram compartilhadas muitas versões desencontradas sobre o assunto. A Gazeta então procurou a polícia para obter as informações corretas sobre a investigação.

Material encontrado pela PM na Praia do Ermitão, em Guararari Crédito: Foto leitor de A Gazeta

A moça, que tem 20 anos, e os pais dela já prestaram depoimento à Polícia Civil. O rapaz, como ainda segue internado, não foi ouvido oficialmente. Em nota, a PC confirmou que o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Os nomes deles não foram divulgados.

Até o momento, segundo a nota da polícia, "não há como afirmar que a mulher esteja envolvida nos fatos". Foi informado ainda que "nenhum suspeito foi detido e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", segundo a nota da Polícia Civil.

O rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas -, em Vitória, onde deu entrada por volta das 7h30 do dia 16 de janeiro. Posteriormente, foi transferido para o Vitória Apart Hospital, onde segue internado.

Para A Gazeta, o hospital informou em que "o paciente em questão está internado no hospital desde o dia 16 de janeiro, depois de passar por atendimento prévio em outra unidade. Ele segue internado, mas o hospital não tem autorização para fornecer informações clínicas e de seu estado de saúde”.

O QUE A PM FALA SOBRE O CASO

Também por nota, a Polícia Militar informou que recebeu informações de que na Praia do Ermitão, localizada ao final da Praia do Morro, teria pertences dos envolvidos em uma tentativa de homicídio por arma branca, que ocorreu durante a madrugada.

“Em seguida os militares prosseguiram ao local para verificar os fatos. Após percorrerem uma trilha de aproximadamente um quilômetro, os militares visualizaram sangue na areia da praia, garrafas quebradas, e pedaços de órgãos da vítima”, diz a nota.

"Sendo assim, a guarnição fez contato com a Polícia Civil relatando sobre o ocorrido, para conhecimento e providências cabíveis. A vítima deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas. A situação foi informada à DHPP”, diz a nota da Polícia Militar.

Em entrevista para o repórter Roger Santana, da TV Gazeta, o comandante do batalhão da PM que cobre a região de Guarapari, tenente-coronel Caus informou que o corte no abdômen do rapaz teria sido feito por cacos de vidro.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um casal estaria na Praia do Ermitão, uma praia nos fundos da Praia do Morro, e houve vias de fato e o casal acabou se lesionando. Foi encontrada uma mochila com alguns pertences mas não havia ninguém no local. Quando o dia amanheceu, chegou a informação que a vítima, um rapaz, foi socorrido pelo Samu e deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com um corte na barriga feito por algum caco de vidro e ele permanece no local", disse o militar.

Ele acrescentou ainda que os militares não encontraram drogas na praia. "Não encontramos nenhum entorpecente, mas a informação é que era um casal. Tinha esse rapaz e uma menina que estava com ele nesse local. Não sei se foi um corte acidente acidental, mas só a Polícia Civil, ele ou algum familiar poderão esclarecer melhor o fato. Parece que agora ele está bem melhor", explicou.

O caso ganhou destaque nas redes sociais durante este domingo e esta segunda (31), com relatos sobre o que teria acontecido no local - informações que, por enquanto, não foram confirmadas pela Polícia Civil.

SOCORRO PRESTADO PELOS BOMBEIROS

Por nota, o Corpo de Bombeiros Militar explicou que foi acionado para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca, por volta das 4h40 do dia 15 de janeiro, no Parque do Morro da Pescaria, na Praia do Morro, em Guarapari. A equipe chegou ao local e precisou caminhar cerca de 1km por uma trilha para encontrar o jovem ferido.

"A vítima, do sexo masculino, que já estava sendo atendido também por socorristas do Samu. O jovem apresentava ferimento contundente na cabeça e evisceração, com quadro hemorrágico. Com apoio de um quadriciclo, o ferido foi retirado e deixado na ambulância do Samu pelos militares, com apoio dos funcionários do parque", diz o texto da nota..

PEDIDO DE AJUDA AO VIGIA DO PARQUE

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informa por nota que o vigia noturno do Parque Morro da Pescaria foi abordado com o pedido de socorro de uma mulher, que alegava estar acompanhada de um rapaz ferido na Praia do Ermitão.

"O vigia acionou a administração do parque e logo foi feito contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O rapaz foi socorrido pelo Samu e Bombeiros. O parque voltou a funcionar no mesmo dia, após liberação da Polícia Militar. Desde então, a prefeitura vem colaborando com o trabalho da Polícia Civil, através de imagens do videomonitoramento e depoimentos de funcionários", diz o texto da nota.

FAMÍLIAS DE CASAL AFIRMAM QUE HOUVE ATAQUE CRIMINOSO

Segundo as famílias dos jovens envolvidos no incidente, o casal sofreu um ataque na madrugada do dia 16 de janeiro. É o que afirma o advogado que os representa, Lécio Machado.

Correção Anteriormente, o título da reportagem dizia que seria periciado o intestino do rapaz. No entanto, o que será periciado é o órgão encontrado ao lado do jovem na praia para identificar se de fato trata-se do intestino dele. A versão anterior da reportagem também trazia a informação de que o rapaz que sofreu o corte na barriga tinha 20 anos. Na verdade, segundo a família, ele tem 21 anos de idade. As informações foram corrigidas.