Homem é preso por arquitetar roubo de R$ 40 mil contra o ex-patrão em Guarapari

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari identificou quatro suspeitos de serem autores de um roubo contra um empresário e a mulher dele no Centro de Guarapari. A ação criminosa ocorreu no dia 05 de julho do ano passado e o prejuízo contabilizado foi de cerca de R$ 40 mil.
Um ex-funcionário do empresário está entre os suspeitos. Segundo as investigações da Polícia Civil, ele arquitetou o plano, conseguiu uma arma e adulterou a placa da motocicleta utilizada no crime. Além disso, escolheu o melhor dia para cometer a ação, já que conhecia a rotina do ex-chefe.
Ao todo, dois homens foram presos e os outros dois são considerados foragidos. A polícia dará mais detalhes da ocorrência em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (14).
Mais informações, fotos e vídeos serão passadas em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), na Delegacia de Guarapari.