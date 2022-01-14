Cães ajudaram PM a deter mais de 230 pessoas em 2021 no ES

A PM prendeu mais de 230 pessoas e apreendeu mais de 600 kg de drogas em operações com cães no ES em 2021 Crédito: Divulgação/PMES

Ao longo do ano de 2021, 234 pessoas foram detidas e 604 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar com o auxílio de cães no Espírito Santo . O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (14) e, além disso, a corporação informou que foram encontradas 155 mil unidades de drogas - como pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha -, 120 mil armas de fogo, 76 carregadores, mais de 27 mil munições de diferentes calibres e 132 mil reais.

O comandante do Batalhão de Ações com Cães (BAC), tenente-coronel Tavares, destacou que a quantidade de drogas em quilos apreendidas em 2021 é mais de 10 vezes maior em relação a 2020. Para ele, os dados reforçam a importância das operações com cães na Polícia Militar.

“Foram quase mil ocorrências exitosas de enfrentamento ao tráfico de drogas. Em 2020 foram pouco mais de 60 quilos de entorpecentes apreendidos, porém em 2021 foram mais de 600 quilos aprendidos por militares do BAC. Em 2021, ainda incrementamos o emprego de cães no rastreamento de criminosos em área de matas e em áreas urbanas. Também voltamos a empregar cães nas ações de ordem pública e finalizamos o ano com a capacitação de 28 militares no Curso de Cinotecnia Policial", disse.

Operações com cães no ES prenderam mais de 230 pessoas em 2021

O subcomandante da Unidade Especializada, major Cardoso, destacou o emprego de cães em mais Unidades Operacionais como fator preponderante no aumento no número de detenções e apreensões. O número de unidades que possuíam auxílio dos animais saltou de nove no começo de 2021 para 25 ao final do ano.

"No início do ano passado, apenas nove unidades operacionais da PM contavam com as equipes K-9. Após as aquisições de cães realizadas durante o ano, fechamos 2021 com cães farejadores de armas e drogas em 25 Unidades Operacionais, entre Batalhões e Companhias Independentes, inclusive há um cão à disposição do Batalhão de Trânsito. Apenas as patrulhas K-9 realizaram a apreensão de mais de 100 armas de fogo e mais de 100 mil unidades de entorpecentes”, comentou.