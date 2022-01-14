Sacolas de fast-food eram utilizadas para entregar drogas em Vitória

Embalagens de fast food eram utilizadas para disfarçar a entrega de drogas por traficantes em Vitória Crédito: Freepik

Segundo o delegado Romualdo Gianordolli, chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ), as embalagens de fast-food eram utilizadas para disfarçar a entrega das drogas. Ele ressaltou, ainda, que o haxixe encontrado no Morro do Macaco, uma das áreas que foram alvo da operação, era preparado em outro lugar.

"A gente acredita que várias embalagens de hamburguer, várias sacolas de fast-food, com certeza ele fingia que entregava lanches, mas entregava haxixe pelos lugares. Outra coisa que chama a atenção é que o haxixe não é prensado no Morro do Macaco, é feito em outro lugar", disse.

A polícia apreendeu armas e drogas durante a Operação Sicário nesta sexta-feira (14) Crédito: Divulgação/Sesp

Gianordolli afirmou também que o preparo da droga chamou atenção dos policiais. Ele contou que o haxixe foi apreendido em grandes quantidades, algo raramente encontrado nas operações policiais. Além disso, segundo o delegado, o volume de drogas encontrado indica que são vendidas para pessoas de classe média ou classe média alta.

"A gente nunca tinha apreendido uma droga com esse tipo de preparo, era em grande quantidade e um grande valor. O quilo de haxixe é aproximadamente 4 mil dólares, então a gente, fazendo um cálculo rápido, apreendeu R$ 210 mil em drogas. Então, não é uma droga vendida para aquele viciado que fica nas ruas, como o crack. É uma droga que entra na classe média, classe média alta", completou.

A OPERAÇÃO SICÁRIO II

A Operação Sicário II é coordenada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os alvos são nos bairros Resistência, Praia do Suá (Morro da Garrafa) e Tabuazeiro ( Morro do Macaco). Até o momento, uma pessoa com mandado de prisão em aberto foi detida, além de armas e drogas apreendidas.

Policiais cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em um desdobramento da Operação Sicário Crédito: Divulgação/Sesp ES