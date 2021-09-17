Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta sexta-feira (17)

Operação Sicário prende 16 suspeitos de ordenar ataques em Vitória

Ação foi concentrada na região do Bairro da Penha, Bonfim, São Pedro e Andorinhas. Entre os presos, está segundo homem da lista de chefes do tráfico

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 20:46

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

17 set 2021 às 20:46
Detalhes da Operação Sicário foram apresentados na tarde dessa sexta-feira (17), na Chefatura de Polícia Civil
Detalhes da Operação Sicário foram apresentados na tarde dessa sexta-feira (17), na Chefatura de Polícia Civil. Crédito: Polícia Civil
Uma grande operação policial prendeu, nesta sexta-feira (17), 16 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e de ordenar os ataques entre grupos rivais em bairros em Vitória. A ação foi concentrada na região do Bairro da Penha, Bonfim, São Pedro e Andorinhas e, entre os detidos, está segundo homem da lista de criminosos que comandam o tráfico nessa área.
Após a semana de tensão com diversos conflitos e confrontos entre gangues, incluindo até granada deixada perto de escola, a Operação Sicário — de combate à violência, homicídios e ao tráfico — envolveu as polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e as guardas municipais em Vitória e Vila Velha.
A ação começou pouco depois das 5 horas da manhã com policiais em helicópteros monitorando as partes mais altas dos bairros, sobrevoando casas.
Os 16 suspeitos presos, segundo a polícia, comandavam o tráfico e davam ordem para ataques em Vitória. "Foi uma operação muito importante porque 16 indivíduos perigosos ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes e a toda essa violência, que a gente assiste no Espírito Santo, foram presos", afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho.
Detalhes da Operação Sicário foram apresentados na tarde dessa sexta-feira (17), na Chefatura de Polícia Civil
Detalhes da Operação Sicário foram apresentados na tarde dessa sexta-feira (17), na Chefatura de Polícia Civil. Crédito: Polícia Civil
Segundo a polícia, o segundo homem da lista de criminosos que comandam o tráfico de drogas na região está entre os detidos. "Foi logo no começo da operação, ele foi detido na saída de um baile clandestino. Estava passando no local sob efeito de entorpecentes e, neste momento, conseguimos efetuar a prisão", completou.
"O recado que fica é que nós vamos prender. Para isso precisamos estar integrados, inclusive com a Justiça e o Ministério Público. As investigações continuarão e outras operações virão. Estamos cortando o elo da criminalidade, ganhamos tempo. Passamos semanas sofrendo com ataques em Andorinhas e Nova Palestina e isso nos aflige"
Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do ES

SOBRE A OPERAÇÃO SICÁRIO

A ação, intitulada Operação Sicário, contou com cerca de 150 policiais, incluindo equipes da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), Superitendência de Polícia Interestadual e Captura (Supic), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Polícia Rodoviária Federal(PRF), Secretaria de Justiça (Sejus) e Guarda Municipal de Vitória.
A ação contou ainda com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer). Um helicóptero da corporação foi visto sobrevoando Vitória, na região do Bairro da Penha. Várias viaturas da Polícia Civil ocuparam ruas do bairro.
O nome da operação faz referência aos crimes que motivaram a expedição dos mandados de prisão. A palavra sicário é originária do Latim sicarius e refere-se ao indivíduo sedento de sangue; sanguinário; cruel.

SEMANA DE CONFLITOS E TENSÃO

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva, em Andorinhas, Vitória, foi atingida mais uma vez por disparo de arma de fogo em mais um tiroteio no bairro na última terça-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que houve tiros na região durante a tarde.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, os disparos ocorreram na Rua Penha Paula Francisco. Um dos alvos foi o colégio — que já havia sido atingido por disparos em agosto deste ano. No momento dos tiros havia mais de 70 alunos estudando no local.

Tiros na região da Emef Izaura Marques, em Vitória

SUSPEITO PRESO EM ITARARÉ

Ainda nesta semana, na manhã de terça-feira, quem estava próximo à praça do bairro Itararé presenciou tiros. De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, a equipe que estava na região viu um homem armado no local. Quando os policiais foram avistados, ele e as demais pessoas que o acompanhavam fugiram.
No entanto, depois de buscas realizadas nas proximidades, o suspeito foi localizado e ordenado a parar. Naquele momento, segundo a PM, o suspeito "virou o braço para trás e apontou a arma, fazendo menção de atirar contra os policiais". Os militares revidaram e o homem, então, foi atingido por um disparo na perna esquerda e caiu, largando a pistola.
Por causa do ferimento, ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência sob escolta.
Praça em Itararé
Praça em Itararé Crédito: Ricardo Medeiros

GRANADA CASEIRA EM ANDORINHAS

Na última quarta-feira (15), Andorinhas foi ponto de movimentação policial após um artefato motivar o isolamento de uma rua do bairro. A granada de fabricação caseira foi detonada pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar por volta das 15h20. O local onde estava o explosivo fica ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva.

Sequência mostra momento da explosão de artefato em Andorinhas

Na ocasião, o soldado Pedro Frasson, da PM, explicou que o artefato poderia ter machucado várias pessoas, por ser de fabricação caseira e se utilizar de objetos cortantes, como pregos e pedaços de metal.
"Era uma granada improvisada que normalmente o pessoal do tráfico usa. Pode ser chamado de um tipo de bomba de fabricação caseira fabricada por bandidos. Começaram a usar mais no ano passado, quando houve um aumento muito substancial do uso dessas granadas e artefatos improvisados para atacar gangues rivais", afirmou.

Veja Também

Cabelos avaliados em R$ 200 mil são roubados de loja no Centro de Vitória

Vídeo mostra menina na cadeirinha de bicicleta antes de acidente com morte no ES

Suspeito de homicídio e de ser um dos líderes do tráfico em bairros de Cariacica é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime guarda municipal Polícia Civil são pedro Vitória (ES) Polícia Militar Bairro Andorinhas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados