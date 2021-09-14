Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Disparo de arma de fogo atinge escola em mais um tiroteio em Vitória

Tiro atingiu sala de aula da Emef Izaura Marques da Silva na tarde desta terça-feira (14), quando mais 70 alunos estudavam na escola, que fica no bairro Andorinhas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

14 set 2021 às 17:27

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:27

Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva, em Andorinhas, Vitória
Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva, em Andorinhas, Vitória Crédito: Naiara Arpini
Mais uma vez, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva, em AndorinhasVitória, foi atingida por disparo de arma de fogo em mais um tiroteio no bairro. Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que houve tiros na região durante a tarde.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, os disparos ocorreram na Rua Penha Paula Francisco. Um dos alvos foi o colégio — que já havia sido atingido por disparos em agosto deste ano. No momento dos tiros havia mais de 70 alunos estudando no local.

Tiros na região da Emef Izaura Marques, em Vitória

Conforme apurado pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o tiroteio aconteceu por volta das 14h30. Testemunhas relataram que os criminosos chegaram a efetuar cerca de 30 disparos e um dos tiros atingiu uma sala de aula que fica no segundo andar. Por sorte, os estudantes estavam em outra parte da escola e ninguém se feriu.
Em nota, a PM disse que, com o apoio da Força Tática, realizou o patrulhamento com o objetivo de localizar os autores dos disparos, porém ninguém foi localizado. "Indivíduos foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado", informou. A Polícia Civil não foi acionada nesta ocorrência.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

A Secretaria de Educação de Vitória informou que, em decorrência do tiroteio, apenas as aulas presenciais que aconteceriam na noite desta terça-feira (14) foram suspensas. "Após o ocorrido, os estudantes do turno vespertino (da tarde) permaneceram na escola até o horário da saída", esclareceu.
Na nota, a Prefeitura de Vitória também garantiu que a Guarda Municipal está na região fazendo patrulhamento preventivo e que presta "apoio aos profissionais e estudantes da unidade de ensino nos horários de entrada e saída". As aulas presenciais desta quarta-feira (15) estão mantidas na Emef Izaura Marques.

Veja Também

Vídeo mostra assaltantes fugindo de policial após roubo frustrado na Serra

Adolescente é baleado nas nádegas ao sair de jogo de futebol na Serra

Policial atira em criminosos e impede assalto a motorista de aplicativo na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil tráfico de drogas Vitória (ES) Polícia Militar Bairro Andorinhas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados