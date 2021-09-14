Disparo de arma de fogo atinge escola em mais um tiroteio em Vitória

Conforme apurado pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o tiroteio aconteceu por volta das 14h30. Testemunhas relataram que os criminosos chegaram a efetuar cerca de 30 disparos e um dos tiros atingiu uma sala de aula que fica no segundo andar. Por sorte, os estudantes estavam em outra parte da escola e ninguém se feriu.