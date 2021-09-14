Disparo de arma de fogo atinge escola em mais um tiroteio em Vitória

Mais uma vez, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva, em Andorinhas, Vitória, foi atingida por disparo de arma de fogo em mais um tiroteio no bairro. Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que houve tiros na região durante a tarde.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, os disparos ocorreram na Rua Penha Paula Francisco. Um dos alvos foi o colégio — que já havia sido atingido por disparos em agosto deste ano. No momento dos tiros havia mais de 70 alunos estudando no local.
Tiros na região da Emef Izaura Marques, em Vitória
Conforme apurado pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o tiroteio aconteceu por volta das 14h30. Testemunhas relataram que os criminosos chegaram a efetuar cerca de 30 disparos e um dos tiros atingiu uma sala de aula que fica no segundo andar. Por sorte, os estudantes estavam em outra parte da escola e ninguém se feriu.
Em nota, a PM disse que, com o apoio da Força Tática, realizou o patrulhamento com o objetivo de localizar os autores dos disparos, porém ninguém foi localizado. "Indivíduos foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado", informou. A Polícia Civil não foi acionada nesta ocorrência.
O QUE DIZ O MUNICÍPIO
A Secretaria de Educação de Vitória informou que, em decorrência do tiroteio, apenas as aulas presenciais que aconteceriam na noite desta terça-feira (14) foram suspensas. "Após o ocorrido, os estudantes do turno vespertino (da tarde) permaneceram na escola até o horário da saída", esclareceu.
Na nota, a Prefeitura de Vitória também garantiu que a Guarda Municipal está na região fazendo patrulhamento preventivo e que presta "apoio aos profissionais e estudantes da unidade de ensino nos horários de entrada e saída". As aulas presenciais desta quarta-feira (15) estão mantidas na Emef Izaura Marques.