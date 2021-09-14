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Novo Horizonte

Adolescente é baleado nas nádegas ao sair de jogo de futebol na Serra

Caso aconteceu na noite desta segunda-feira (13). Após ser atingido, o garoto de 15 anos foi levado para um hospital da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2021 às 11:06

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 11:06

DHPP na Serra:
DHPP na Serra Crédito: A Gazeta
Um adolescente de 15 anos foi baleado na Serra, na noite desta segunda-feira (13). O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte quando o jovem saía de um jogo de futebol.
A vítima contou aos policiais militares que estava jogando bola na quadra do bairro, por volta das 20h. Enquanto saía do local, criminosos em um carro passaram atirando. Um dos disparos atingiu as nádegas do adolescente. Ele foi levado para um hospital da região.
Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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