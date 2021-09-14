Adolescente é baleado nas nádegas ao sair de jogo de futebol na Serra

Um adolescente de 15 anos foi baleado na Serra, na noite desta segunda-feira (13). O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte quando o jovem saía de um jogo de futebol.
A vítima contou aos policiais militares que estava jogando bola na quadra do bairro, por volta das 20h. Enquanto saía do local, criminosos em um carro passaram atirando. Um dos disparos atingiu as nádegas do adolescente. Ele foi levado para um hospital da região.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta