Casal é preso suspeito de traficar drogas perto de faculdade na Serra

Cinco foram presos suspeitos de traficar drogas em praça da Serra Crédito: Archimedis Patrício

Um casal foi preso nesta segunda-feira (13), na Serra , suspeito de traficar drogas. Uma mulher de 23 anos confessou para Guarda Municipal que era gerente do tráfico em Feu Rosa. Ela foi presa junto com o marido, também de 23 anos. A Guarda prendeu o casal após receber uma denúncia de que os dois estavam vendendo drogas perto de uma faculdade particular do bairro.

"Munidos dessa informação, nós nos deslocamos e podemos verificar que em uma rua lateral a essa faculdade havia duas pessoas com essas características semelhantes. A gente solicitou apoio de uma guarnição que tinha uma guarda feminina e fizemos a abordagem desse casal mesmo assim. No momento da abordagem eles tentaram fugir para uma região de mata, porém conseguimos efetuar a abordagem mesmo assim", disse o agente Esteves, da Guarda Municipal da Serra.

As drogas estavam escondidas em uma área de mata, perto dos suspeitos. Tinha crack, cocaína e maconha. O casal enterrou a droga assim que percebeu que os agentes estavam de olho nos dois. A Guarda também encontrou com eles muito material para embalo de drogas. Foram mais de 3 mil embalagens vazias de cocaína.

O casal é de São Mateus , no Norte do estado. A mulher contou para Guarda que se mudou há menos de uma semana, após receber um convite para gerenciar o tráfico em Feu Rosa.

"Ela se denominou gerente de uma região conhecida como 'Lixão'. Essa mulher informou que era gerente do tráfico naquela região e que havia mais três pessoas traficando a mando dela numa pracinha do mesmo bairro Feu Rosa, pracinha do Canarinho", disse o guarda.

As três pessoas que vendiam drogas também foram presas pela Guarda Municipal. Entre elas, estão o cunhado da mulher, de 18 anos, e um amigo do casal, também de 18 anos. Um adolescente de 15 anos, que já tinha passagem na polícia por tráfico, também foi levado para delegacia.

O ponto de venda de drogas dos três, segundo a Guarda, era uma praça movimentada e cheia de crianças.

"É uma região residencial, uma pracinha que contém ali quadra, onde crianças ficam ali brincando. É um local bem familiar e eles estavam efetuando o tráfico nessa região", explicou Esteves.

Os suspeitos foram levados para Delegacia Regional da Serra. Todos os cinco, segundo a Guarda, admitiram que têm envolvimento com o tráfico de drogas. A Guarda não divulgou os nomes deles.