Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Itaoca

Dono de loja de motos é morto a tiros dentro de carro em Itapemirim

O estabelecimento de Anderson Pereira de Moraes, 42, fica em Itaipava. O veículo em que a vítima estava foi encontrado batido contra um muro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 set 2021 às 14:38

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 14:38

Delegacia Regional de Itapemirim
Delegacia Regional de Itapemirim, onde o crime é investigado Crédito: Divulgação | PCES
Um comerciante de 42 anos foi morto a tiros dentro do seu carro, na noite de sábado (11), em Itaoca, distrito de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a polícia, Anderson Pereira de Moraes era dono de uma loja de motos em Itaipava, no mesmo município.
A Polícia Militar explicou que o carro em que estava o comerciante foi encontrado batido contra um muro. Uma ambulância municipal foi enviada ao local e a equipe de socorro confirmou a morte da vítima. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O titular da Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Pereira, informou que a polícia ainda investiga a motivação do crime. “O local não possui câmeras de segurança. Possivelmente, o atirador estava dentro do caro, pois os tiros atingiram a região do pescoço e vieram de trás”, contou o delegado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Veja Também

Marido arranca pedaço de dedo da esposa com mordida no ES

Vídeo: homens de moto assaltam posto de combustíveis em Muqui

Jovem morre após cair de telhado ao fugir de tiros em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados