Dono de loja de motos é morto a tiros dentro de carro em Itapemirim

O titular da Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Pereira, informou que a polícia ainda investiga a motivação do crime. “O local não possui câmeras de segurança. Possivelmente, o atirador estava dentro do caro, pois os tiros atingiram a região do pescoço e vieram de trás”, contou o delegado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.