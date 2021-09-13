Dono de loja de motos é morto a tiros dentro de carro em Itapemirim

Um comerciante de 42 anos foi morto a tiros dentro do seu carro, na noite de sábado (11), em Itaoca, distrito de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a polícia, Anderson Pereira de Moraes era dono de uma loja de motos em Itaipava, no mesmo município.
A Polícia Militar explicou que o carro em que estava o comerciante foi encontrado batido contra um muro. Uma ambulância municipal foi enviada ao local e a equipe de socorro confirmou a morte da vítima. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O titular da Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Pereira, informou que a polícia ainda investiga a motivação do crime. “O local não possui câmeras de segurança. Possivelmente, o atirador estava dentro do caro, pois os tiros atingiram a região do pescoço e vieram de trás”, contou o delegado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.