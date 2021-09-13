Vídeo: homens de moto assaltam posto de combustíveis em Muqui

Um posto de combustíveis foi assaltado na noite deste domingo (12), no bairro São Pedro, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que dois suspeitos chegam ao estabelecimento de moto. Um deles anuncia o assalto e leva um celular e R$ 300,00 do caixa.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, um frentista relatou que um dos suspeitos estava armado, desceu da moto com a arma apontada para quem estava no estabelecimento e anunciou o assalto. Veja a ação no vídeo abaixo:
Procurada na manhã desta segunda-feira (13), a Polícia Civil afirmou, por meio de nota, que é necessário formalizar o caso em uma delegacia para que haja investigação. E para verificar a tramitação, é necessário que a demanda informe o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima na delegacia.
Segundo a Polícia Civil, a orientação é que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.
"A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", finalizou a nota.