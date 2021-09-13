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Insegurança

Vídeo: homens de moto assaltam posto de combustíveis em Muqui

Imagens mostram o momento em que dois suspeitos chegam ao estabelecimento de moto. Um deles anuncia o assalto e leva um celular e dinheiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 set 2021 às 11:19

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 11:19

Vídeo: homens de moto assaltam posto em Muqui Crédito: Videomonitoramento / Montagem A Gazeta
Um posto de combustíveis foi assaltado na noite deste domingo (12), no bairro São Pedro, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que dois suspeitos chegam ao estabelecimento de moto. Um deles anuncia o assalto e leva um celular e R$ 300,00 do caixa.
Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, um frentista relatou que um dos suspeitos estava armado, desceu da moto com a arma apontada para quem estava no estabelecimento e anunciou o assalto. Veja a ação no vídeo abaixo:
Procurada na manhã desta segunda-feira (13), a Polícia Civil afirmou, por meio de nota, que é necessário formalizar o caso em uma delegacia para que haja investigação. E para verificar a tramitação, é necessário que a demanda informe o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima na delegacia. 
Segundo a Polícia Civil, a orientação é que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.
"A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", finalizou a nota. 

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