Ex-marido é suspeito de matar mulher e cantor sertanejo em Muqui

Homem e mulher são assassinados em fazenda de Muqui Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Segundo as investigações, o homem foi casado com Maria das Graças Xavier e os dois haviam se separado cerca de um mês antes do crime. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do suspeito e de familiares dele em busca de provas.

O homem de 43 anos foi ouvido na Delegacia de Muqui, porém negou a autoria do crime. Ainda segundo a polícia, ele já havia prestado depoimento logo após o crime e, na ocasião, também negou ter cometido os assassinatos. A motivação, segundo a Polícia Civil, foi definida como passional.

O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim . O inquérito, segundo a polícia, ainda será concluído e serão realizadas novas diligências.

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