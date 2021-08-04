Ex-marido é suspeito de matar mulher e cantor sertanejo em Muqui

O homem de 43 anos, suspeito de ter assassinado o cantor sertanejo Carlos Pastor Neto e a empregada doméstica Maria das Graças Xavier no dia 14 de julho, é o ex-marido de Maria das Graças. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso nesta quarta-feira (4), em Muqui, no Sul do Espírito Santo, mas negou participação no crime.
O nome do suspeito apontado como autor dos dois assassinatos não foi informado pela Polícia Civil. A prisão aconteceu por meio de um cumprimento a mandado de prisão temporária, no Centro de Muqui.
Segundo as investigações, o homem foi casado com Maria das Graças Xavier e os dois haviam se separado cerca de um mês antes do crime. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do suspeito e de familiares dele em busca de provas.
O homem de 43 anos foi ouvido na Delegacia de Muqui, porém negou a autoria do crime. Ainda segundo a polícia, ele já havia prestado depoimento logo após o crime e, na ocasião, também negou ter cometido os assassinatos. A motivação, segundo a Polícia Civil, foi definida como passional.
O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O inquérito, segundo a polícia, ainda será concluído e serão realizadas novas diligências.
RELEMBRE O CRIME
O duplo homicídio aconteceu no interior de Muqui, na localidade de Santa Rita, onde as vítimas trabalhavam em uma fazenda. Maria das Graças Xavier Nalim Franzoni, tinha 48 anos e trabalhava como empregada doméstica. Já Carlos Pastor Neto, de 49 anos, era o caseiro do local e também atuava como cantor sertanejo. Os corpos de ambos foram encontrados com marcas de tiros à noite e nenhum objeto foi roubado do local.