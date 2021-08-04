Estudante de Medicina matou os pais a facadas e ligou para parente em Itapuã

Guilherme Heringer Cesar matou os pais e depois tirar a própria vida em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram @guiheringerc | TV Gazeta

Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

Segundo a Polícia Civil, o assassino foi o filho do casal, de 22 anos, o estudante de Medicina Guilherme Heringer Cesar. Guilherme tirou a própria vida após o crime. Além de médico, Paulo também atuava como pastor em uma igreja de Vila Velha.

A reportagem da TV Gazeta apurou que a polícia ficou cerca de duas horas fazendo a perícia no apartamento. De acordo com a perícia, a mãe foi encontrada na cama. Ela levou as primeiras facadas enquanto dormia. Já o pai tentou correr para o banheiro, mas também levou várias facadas e morreu.

Depois disso, Guilherme ligou para um parente, contou o que fez e disse que tiraria a própria vida. Ainda segundo a polícia, a faca utilizada no crime e um computador do estudante foram apreendidos.

Na tarde desta quarta-feira, um familiar falou com a reportagem que Guilherme estava passando por sérios distúrbios mentais nesta pandemia e em tratamento com profissionais qualificados. A familiar pediu ainda para que todos respeitem esse momento de dor que estão vivendo.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como duplo homicídio com uso de arma branca. Segundo informações apuradas por policiais civis do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito, filho do casal, cometeu suicídio logo após o crime.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico. A arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à perícia.

A PC também afirmou que familiares estiveram no DHPP e prestaram depoimento. "O procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), já que uma das vítimas era do sexo feminino", esclareceu.