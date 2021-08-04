Pastor e esposa são mortos pelo filho, que tira a própria vida em Vila Velha

Guilherme Heringer Cesar é suspeito de matar os pais e depois tirar a própria vida em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram @guiheringerc | TV Gazeta

Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

TV Gazeta apurou com a polícia. O médico urologista Paulo de Oliveira Cesar, 68 anos, que também atua como pastor da Igreja Missão, na Praia da Costa, em Vila Velha , foi encontrado morto junto com a esposa, Raquel Heringer Cesar, 61 anos, no apartamento da família em Itapuã, na manhã desta quarta-feira (4). O crime foi cometido pelo filho do casal, Guilherme Heringer Cesar, 22 anos, que depois tirou a própria vida, segundo a reportagem daapurou com a polícia.

Por volta das 4h30 da madrugada, a Polícia Civil foi acionada para um encontro de cadáver na Baía de Vitória. Ao encontrarem o veículo do estudante de Medicina, pela placa, os policiais identificaram a residência de Guilherme. Durante a manhã, equipes foram até o apartamento e encontraram os corpos do casal em cômodos diferentes. Paulo estava caído no banheiro, enquanto Raquel foi localizada sobre uma cama. Ambos foram executados a facadas.

Na tarde desta quarta-feira, um familiar falou com a reportagem que Guilherme estava passando por sérios distúrbios mentais nesta pandemia e em tratamento com profissionais qualificados. O familiar pediu ainda para que todos respeitem esse momento de dor que estão vivendo.

FOTOS NO LOCAL DO CRIME MOSTRAM FRASES E SÍMBOLOS

Páginas de bíblia com cinzas e também com os dizeres "ele me obrigou" foram também encontrados pelos peritos. No imóvel também haviam garrafas vazias de cerveja, vinho e embalagens de cigarros.

Frases e símbolos: imagens mostram cenário de crime em Vila Velha

Vizinhos do apartamento onde o crime brutal ocorreu contaram que a família era tranquila e não demonstrava nenhum comportamento anormal, inclusive Guilherme, que matou os próprios pais com golpes de faca. A polícia agora investigará o que levou o jovem a cometer o crime.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como duplo homicídio com uso de arma branca. Segundo informações apuradas por policiais civis do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito do duplo homicídio, filho do casal, cometeu suicídio logo após o crime. A arma utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada à perícia. Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.

Prédio em Vila Velha onde o filho matou os pais Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A PC também afirmou que familiares estiveram no DHPP e prestaram depoimento. "O procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), já que uma das vítimas era do sexo feminino", esclareceu.