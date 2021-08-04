Pastor e esposa são mortos pelo filho, que tira a própria vida em Vila Velha

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O médico urologista Paulo de Oliveira Cesar, 68 anos, que também atua como pastor da Igreja Missão, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi encontrado morto junto com a esposa, Raquel Heringer Cesar, 61 anos, no apartamento da família em Itapuã, na manhã desta quarta-feira (4). O crime foi cometido pelo filho do casal, Guilherme Heringer Cesar, 22 anos, que depois tirou a própria vida, segundo a reportagem da TV Gazeta apurou com a polícia.
Ainda de acordo com apuração da reportagem, que esteve no local do crime, após assassinar os pais, o jovem ligou para um familiar e informou sobre o que ele havia feito e disse, ainda, que tiraria a própria vida. Uma irmã de Guilherme, que mora no Canadá, está a caminho do Brasil após ser informada sobre o crime brutal cometido pelo irmão.
Por volta das 4h30 da madrugada, a Polícia Civil foi acionada para um encontro de cadáver na Baía de Vitória. Ao encontrarem o veículo do estudante de Medicina, pela placa, os policiais identificaram a residência de Guilherme. Durante a manhã, equipes foram até o apartamento e encontraram os corpos do casal em cômodos diferentes. Paulo estava caído no banheiro, enquanto Raquel foi localizada sobre uma cama. Ambos foram executados a facadas.
Na tarde desta quarta-feira, um familiar falou com a reportagem que Guilherme estava passando por sérios distúrbios mentais nesta pandemia e em tratamento com profissionais qualificados. O familiar pediu ainda para que todos respeitem esse momento de dor que estão vivendo.
FOTOS NO LOCAL DO CRIME MOSTRAM FRASES E SÍMBOLOS
Relatos dos policiais que realizaram a perícia indicam que antes do crime houve um ritual demoníaco no apartamento. Em diversos cômodos da casa haviam o número 666 pintado em vermelho, em alusão à besta do apocalipse. Além disso, cruzes invertidas estavam em paredes e espelhos. Na sala, uma mensagem dizendo que o "diabo desceu até vós e pouco tempo lhe resta".
Páginas de bíblia com cinzas e também com os dizeres "ele me obrigou" foram também encontrados pelos peritos. No imóvel também haviam garrafas vazias de cerveja, vinho e embalagens de cigarros.
Frases e símbolos: imagens mostram cenário de crime em Vila Velha
Vizinhos do apartamento onde o crime brutal ocorreu contaram que a família era tranquila e não demonstrava nenhum comportamento anormal, inclusive Guilherme, que matou os próprios pais com golpes de faca. A polícia agora investigará o que levou o jovem a cometer o crime.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como duplo homicídio com uso de arma branca. Segundo informações apuradas por policiais civis do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito do duplo homicídio, filho do casal, cometeu suicídio logo após o crime. A arma utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada à perícia. Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.
A PC também afirmou que familiares estiveram no DHPP e prestaram depoimento. "O procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), já que uma das vítimas era do sexo feminino", esclareceu.
Atualização
04/08/2021 - 6:23
A Polícia Civil enviou nova nota sobre o caso. O texto foi atualizado.