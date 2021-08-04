Suspeito de matar cantor sertanejo e mulher é preso no ES

Homem e mulher são assassinados em fazenda de Muqui Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

A prisão foi durante operação em conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil. Segundo o Major Nério Filho, quatro pessoas foram detidas durante a operação, sendo uma delas o suspeito de matar o casal. Ele estava em casa. A polícia não divulgou a identidade do suspeito.

Além dele, outros três foram detidos, dois por tráficos e o outro por outro homicídio ocorrido em Muqui. Também foram apreendidos: 25 buchas, uma porção pequena e um tablete de 37g de substância análoga à maconha; um papelote grande de substância análoga à cocaína; 113 pedras de substância análoga a crack; uma balança de precisão; uma motocicleta com restrição de furto e seis aparelhos telefônicos.

O CRIME

O duplo homicídio aconteceu no interior de Muqui, na localidade de Santa Rita e as vítimas trabalhavam na fazenda. Maria das Graças Xavier Nalim Franzoni, tinha 48 anos e trabalhava como empregada doméstica. Já Carlos Pastor Neto, de 49 anos, era o caseiro do local e cantor sertanejo. Os dois foram encontrados com marcas de tiros à noite e, inicialmente, nenhum objeto foi roubado do local.