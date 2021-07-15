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Suspeita de crime passional

Cantor sertanejo e mulher são assassinados em fazenda de Muqui, Sul do ES

O homem morto é o músico Carlos Pastor. A mulher foi identificada como Maria das Graças Xavier Nalim Franzon. Delegado da cidade trabalha com a possibilidade de crime passional

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 10:20

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

15 jul 2021 às 10:20
Homem e mulher são assassinados em fazenda de Muqui
Homem e mulher são assassinados em fazenda de Muqui Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um homem e a uma mulher foram mortos na tarde desta quarta-feira (14), em uma fazenda no interior de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Os dois foram encontrados com marcas de tiros à noite e, inicialmente, nenhum objeto foi roubado do local.
As informações são do delegado de Polícia Civil de Muqui, Antônio de Oliveira Pinto, que já definiu uma linha de investigação. Segundo ele, os dois trabalhavam no local e a principal suspeita é de crime passional.
O homem assassinado é o músico Carlos Pastor Neto, de 49 anos, conhecido por fazer parte da dupla Carlos e Roniel, que já fez várias apresentações na região. A mulher é Maria das Graças Xavier Nalim Franzoni, de 48 anos. A morte dos dois teve uma grande repercussão na cidade. 
Até o momento, nenhum suspeito foi detido e a Polícia Civil informou que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

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