Acidente com carreta interdita BR 101 por seis horas no ES

Um acidente envolvendo uma carreta interditou a BR 101 em Mimoso do Sul na noite desta quarta-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista só foi totalmente liberada por volta das 4h30 desta quinta (15), totalizando seis horas de interdição. Não há informações sobre feridos ou vítimas.
Uma carreta tombou no quilômetro 438 sobre uma ponte às 22h20. Por isso, o sentido norte da via precisou ser interditado e implantando o sistema de pare e siga. Por volta das 0h50, a rodovia precisou ser totalmente interditada para a retirada do veículo, serviço que só foi concluído às 4h30 desta quinta (15).