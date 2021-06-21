Suspeito de matar mulher a facadas e pauladas em Mimoso do Sul é preso

Segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho Neto, o homem teria matado a vítima por motivo de ciúmes. Ele acreditava que Lúcia Helena o havia traído com outro homem. De acordo com pessoas próximas da vítima, a mulher saiu algumas vezes com o suspeito, mas não tinha um relacionamento oficial com ele e não quis continuar a relação.