Suspeito de matar mulher a facadas e pauladas em Mimoso do Sul é preso

Um homem de 36 anos foi preso por um mandado de prisão temporária nesta segunda-feira (21) no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeito de ter matado Lúcia Helena Coqui Porfírio, de 38 anos, a facadas e pauladas no último sábado (19) na localidade de Várzea do Cipó, zona rural de Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. O nome dele não foi divulgado pela polícia.
Segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho Neto, o homem teria matado a vítima por motivo de ciúmes. Ele acreditava que Lúcia Helena o havia traído com outro homem. De acordo com pessoas próximas da vítima, a mulher saiu algumas vezes com o suspeito, mas não tinha um relacionamento oficial com ele e não quis continuar a relação.
Ainda de acordo com o delegado, as investigações continuam com o depoimento de testemunhas e resultados de laudos periciais. Segundo a polícia, após ouvido, o suspeito será encaminhado ao centro prisional.
O CRIME
Lúcia Helena Coqui Porfírio foi assassinada a facadas e pauladas na manhã de sábado (19). Segundo informações de populares, apesar da vítima não querer um relacionamento com o suspeito, ele continuava insistindo em encontrá-la.
De acordo com a Polícia Militar, na madrugada, por volta das 3 horas da manhã, Lúcia Helena estava em um bar com amigos, quando o suspeito chegou ao local e a chamou para ir até a casa dele. Os colegas pediram para Lúcia Helena ficar, mas ela decidiu ir com o homem. A suspeita é que o crime tenha ocorrido após um desentendimento. Os militares disseram que, depois de cometer o crime, o homem ligou para um familiar da vítima, que acionou a polícia.