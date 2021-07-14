Motorista é detido na BR 101 suspeito de desviar 100 kg de carne

Suspeito detido em Cariacica desviou 100 quilos de carne suína para vender clandestinamente por R$ 600 Crédito: PRF-ES | Divulgação

Segundo informou o órgão, os policiais faziam a ronda com foco no combate à criminalidade na Rodovia do Contorno, quando se depararam com um caminhão desligado e estacionado com a porta traseira do baú aberta. Veja vídeo.

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Duas pessoas estavam retirando de dentro do baú três grandes porções de carne de porco, e manuseando o alimento no chão do estacionamento, em cima de uma lona preta. Os agentes, então, abordaram os indivíduos. Um deles, que se identificou como motorista do caminhão, apresentou documentos de Minas Gerais

O outro homem afirmou à PRF-ES que ficava no estacionamento do local cobrando pela entrada dos veículos na localidade. Após análise da nota fiscal, os policiais verificaram que a carga total era de quase 18 mil quilos de carcaça suína, vinda de Caratinga, em Minas Gerais.

O material tinha como destino uma empresa em Cariacica onde, em tese, o baú deveria ser deslacrado para a entrega da mercadoria. Durante a análise da nota e da carga, um dos homens fugiu do local.

"O motorista relatou que estava passando por dificuldades financeiras e que, por isso, venderia clandestinamente para o homem que fugiu três carcaças de carne suína, que pesavam, ao todo, aproximadamente 100 quilos, por R$ 600", detalhou a PRF.

O homem ainda confessou à equipe que, no caminhão, possuía vários lacres extras, usados para substituir os lacres que esporadicamente ele mesmo rompia para a venda clandestina das cargas transportadas.

"Ao vistoriarmos o interior do caminhão, foi encontrada uma sacola com outros 28 lacres, numerados e intactos. Por último, o motorista disse que o fugitivo era consumidor frequente nessa prática delituosa, onde rotineiramente abordava caminhoneiros com carga de carne, naquela localidade, e tentava persuadi-los a vender parte da carga", completou.

IDAF FOI ACIONADO

Os policiais contactaram o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e com o supervisor da empresa que receberia a carga, informando sobre o ocorrido. Os funcionários do Idaf, após verificar a carga, averiguaram que a carne suína estava sem condições de higiene sanitária adequada.

"O supervisor representante da empresa relatou estar surpreso com a atitude de seu funcionário, informando que ele foi contratado há cerca de 2 meses, e disse querer representar contra o mesmo", disse a PRF em nota enviada à reportagem.