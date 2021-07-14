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Venda clandestina

Motorista é detido na BR 101 suspeito de desviar 100 kg de carne

De acordo com a PRF, o homem desviou a carne suína para vender clandestinamente por R$ 600; ele foi detido durante uma abordagem de equipes da polícia em Cariacica

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 06:56

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

14 jul 2021 às 06:56
Suspeito detido em Cariacica desviou 100 quilos de carne suína para vender clandestinamente por R$ 600
Suspeito detido em Cariacica desviou 100 quilos de carne suína para vender clandestinamente por R$ 600 Crédito: PRF-ES | Divulgação
Um suspeito foi detido por volta das 13h30 desta terça-feira (13) durante uma abordagem de equipes da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) no quilômetro 285, em Cariacica. De acordo com a PRF, o homem desviou 100 quilos de carne suína para vender clandestinamente por R$ 600.
Segundo informou o órgão, os policiais faziam a ronda com foco no combate à criminalidade na Rodovia do Contorno, quando se depararam com um caminhão desligado e estacionado com a porta traseira do baú aberta. Veja vídeo.
Duas pessoas estavam retirando de dentro do baú três grandes porções de carne de porco, e manuseando o alimento no chão do estacionamento, em cima de uma lona preta. Os agentes, então, abordaram os indivíduos. Um deles, que se identificou como motorista do caminhão, apresentou documentos de Minas Gerais.
O outro homem afirmou à PRF-ES que ficava no estacionamento do local cobrando pela entrada dos veículos na localidade. Após análise da nota fiscal, os policiais verificaram que a carga total era de quase 18 mil quilos de carcaça suína, vinda de Caratinga, em Minas Gerais.
O material tinha como destino uma empresa em Cariacica onde, em tese, o baú deveria ser deslacrado para a entrega da mercadoria. Durante a análise da nota e da carga, um dos homens fugiu do local.
"O motorista relatou que estava passando por dificuldades financeiras e que, por isso, venderia clandestinamente para o homem que fugiu três carcaças de carne suína, que pesavam, ao todo, aproximadamente 100 quilos, por R$ 600", detalhou a PRF.
O homem ainda confessou à equipe que, no caminhão, possuía vários lacres extras, usados para substituir os lacres que esporadicamente ele mesmo rompia para a venda clandestina das cargas transportadas.
"Ao vistoriarmos o interior do caminhão, foi encontrada uma sacola com outros 28 lacres, numerados e intactos. Por último, o motorista disse que o fugitivo era consumidor frequente nessa prática delituosa, onde rotineiramente abordava caminhoneiros com carga de carne, naquela localidade, e tentava persuadi-los a vender parte da carga", completou.

IDAF FOI ACIONADO

Os policiais contactaram o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e com o supervisor da empresa que receberia a carga, informando sobre o ocorrido. Os funcionários do Idaf, após verificar a carga, averiguaram que a carne suína estava sem condições de higiene sanitária adequada.
"O supervisor representante da empresa relatou estar surpreso com a atitude de seu funcionário, informando que ele foi contratado há cerca de 2 meses, e disse querer representar contra o mesmo", disse a PRF em nota enviada à reportagem.
O motorista foi conduzido ao DPJ de Cariacica. O veículo foi liberado para um responsável da empresa proprietária. O homem que fugiu não foi localizado.

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