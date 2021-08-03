Corpos carbonizados em carro na Serra eram de casal de Santa Leopoldina

Priscila Rodrigues, que completaria 31 anos nesta segunda-feira (2), teve a identidade confirmada pelo irmão Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com o irmão da vítima, a confirmação da identidade de Priscila traz, ao mesmo tempo, os sentimentos de alívio e de tristeza. Ele contou que a família estava na expectativa do resultado, que saiu no dia do aniversário dela.

"Ela era uma pessoa boa, trabalhadora, que todo mundo na cidade gostava dela. Ela fazia salgados e tortas para vender, era como se sustentava. A gente tinha uma ansiedade, uma expectativa (pelo resultado do exame). Nesse momento, que foi feita a identificação, é uma tristeza e um alívio ao mesmo tempo. Tirou aquela angústia, mas foi triste também, além da confirmação, porque ontem seria o aniversário dela. A notícia saiu no mesmo dia que ela faria 31 anos", disse Edson.

Os corpos foram encontrados dentro deste carro, que estava completamente incendiado Crédito: TV Gazeta

Os corpos, quando encontrados, estavam completamente queimados, sendo impossível descobrir até o sexo das vítimas. Edson explicou que foi recolhido o material genético dele e de outra irmã de Priscila e comparados ao que foi recolhido dos restos mortais da vítima, para a identificação. Agora, Edson espera que os responsáveis pelo crime sejam encontrados.

"A gente espera que a polícia faça o trabalho dela e encontre os responsáveis por esse crime hediondo. Não é um crime comum, é realmente hediondo. Nesse momento, não temos nenhuma suspeita, nenhuma linha do que pode ter acontecido. A gente espera que a polícia consiga correr atrás de imagens ou rastreamento de telefone, algo que nós, pessoas comuns, não temos acesso", afirmou.

Priscila tinha três irmãos e deixou três filhos, entre 7 e 13 anos. O enterro aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (4), no cemitério de Santa Leopoldina. "Foi um momento muito doloroso para nós, imaginar o que ela passou até consumar essa morte de forma tão cruel", disse a irmã de Priscila.

Segundo informações da TV Gazeta, Priscila e o companheiro não eram casados, moraram juntos por cerca de um ano. Uma semana antes dos corpos serem encontrados, Priscila foi para a casa da mãe, mas segundo a família eles não estavam separados, só não estavam mais morando juntos.

Até a noite desta quarta-feira (4), a reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com familiares do companheiro de Priscila.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil afirmou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Leopoldina . A corporação confirmou que o corpo foi liberado do DML, mas que o delegado responsável pelas investigações ainda não recebeu o laudo. A PC ainda destacou que o caso corre em segredo de Justiça e, por isso, mais informações não serão divulgadas.

RELEMBRE O CASO

Na manhã do dia 20 de julho, o carro onde estavam Priscila e o companheiro dela foi encontrado completamente incendiado em Calogi, zona rural da Serra. quando moradores da região avistara um automóvel em chamas e acionaram a polícia. Quando os militares chegaram ao local onde estava o veículo, os dois ocupantes já estavam mortos e completamente queimados, sendo impossível identificar até mesmo o sexo das vítimas devido ao grau de carbonização dos corpos.

De acordo com a ocorrência do caso em questão registrada no Ciodes, o veículo era um Chevrolet Corsa, placas MTB 0968.

Na ocasião, a Polícia Civil informou que o fato estava sendo tratado, inicialmente, como duplo homicídio e era investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra. Com a evolução das apurações, a responsabilidade passou a ser da Delegacia de Polícia de Santa Leopoldina.