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Mandado em aberto

Homem vai à polícia registrar boletim sobre corte de auxílio e é preso em Guaçuí

Ao consultar o sistema, os policiais identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem de 34 anos pelo crime de roubo qualificado

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2021 às 12:08
Delegacia de Polícia de Guaçuí
Delegacia de Guaçuí, onde homem foi preso após tentar registrar boletim de ocorrência Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (4) ao se apresentar na Delegacia de Guaçuí, no Sul do Estado, para fazer um boletim de ocorrência, reclamando que seu auxílio emergencial havia sido cortado. Ao consultar o sistema, os policiais identificaram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo qualificado, expedido pela 2ª Vara Criminal do município.
“As informações são que o mandado foi expedido em 2019. O homem estava morando há dois meses no distrito de Celina, em Alegre, e compareceu na DP, nesta manhã. Após ter ciência do mandado, os policiais realizaram a prisão e o suspeito não reagiu”, conta o titular da pela Delegacia de Guaçuí, delegado Marcos Nery.
O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da justiça.

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