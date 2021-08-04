Homem vai à polícia registrar boletim sobre corte de auxílio e é preso em Guaçuí

“As informações são que o mandado foi expedido em 2019. O homem estava morando há dois meses no distrito de Celina, em Alegre, e compareceu na DP, nesta manhã. Após ter ciência do mandado, os policiais realizaram a prisão e o suspeito não reagiu”, conta o titular da pela Delegacia de Guaçuí, delegado Marcos Nery.