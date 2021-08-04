Vídeo: homem destrói letreiro turístico em Pancas

Vídeo: homem destrói monumento no Centro de Pancas Crédito: Prefeitura de Pancas / Montagem A Gazeta

Um homem de 23 anos foi preso após destruir um letreiro turístico no Centro Pancas , Noroeste do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (3). Segundo a prefeitura do município, o totem foi inaugurado no ano passado para valorizar o Centro da cidade e servir como espaço para os turistas fazerem fotos.

Nas imagens gravadas por moradores, é possível ver o homem chutando as letras do monumento e destruindo toda a estrutura. Depois, outra pessoa tenta controlá-lo e ambos caem no chão. Confira nas imagens:

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CUSTOU QUASE 5 MIL

De acordo com o ex-secretário de Turismo do município, Smilei Duques de Oliveira, o valor do investimento do totem foi de R$ 4.700,00. A licitação ocorreu no dia 30 de abril de 2020, via pregão presencial. E o monumento foi instalado no dia 2 de junho de 2020.

“Ver essa depredação é muito triste, ajudei na idealização e na montagem das peças, porque queria fazer a população sentir o orgulho da cidade, mostrando esse amor nas fotos em redes sociais. E era um local a mais de visitação pelos nossos turistas. O sentimento é de tristeza, porque além de ser algo que embelezava a cidade, é um patrimônio público que custou dinheiro”, avalia Oliveira.

O gabinete da prefeitura afirmou que já está avaliando a reconstrução do totem, e que o prefeito manifestou tristeza após tomar conhecimento do fato.

Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que quando a equipe chegou ao local, o homem tinha sido detido por populares. Segundo a PM, o suspeito estava transtornado e agressivo. Ele foi conduzido para a Delegacia de Colatina.