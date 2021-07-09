Estrada entre Jerônimo Monteiro e Muqui completa três anos interditada

Estrada que liga Jerônimo Monteiro a Muqui segue interditada Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Atualmente, o trecho passa por obras realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) . Em janeiro deste ano, o órgão deu um prazo de quatro meses para liberar pelo menos parte da rodovia, mas tudo continua interditado.

Quem passa pelo trecho diariamente reclama da demora. “Pouca coisa mudou de janeiro para cá. A obra andou só um pouco, tiraram uma parte da terra”, disse o enfermeiro Adeir Rodrigues Bragança.

Para não enfrentar 60 quilômetros do trajeto de desvio, os motoristas continuam usando um trecho de estrada de chão, aberto por máquinas da Prefeitura de Muqui. Por conta do perigo da via improvisada, uma decisão judicial proibiu o uso da pista no ano passado.

“Tenho bastante medo, mas preciso passar aqui, não tem como andar 60 km para dar a volta. Isso precisa melhorar, está ruim”, disse o agricultor Paulo Sérgio Roberto.

A obra de contenção da Serra da Aliança foi orçada em mais de R$ 5 milhões e o contrato de execução do serviço termina em maio de 2022.

Segundo o DER, o trecho passa por avaliações e segue em obras, no prazo. Já o Ministério Público do Estado Espírito Santo (MPES) , por meio da promotoria de Justiça de Muqui, disse que não recebeu retorno sobre pedido de um estudo de viabilidade para estabelecer desvios temporários na rodovia. Falou ainda que foram realizadas obras no local, sem informar prazo de conclusão.