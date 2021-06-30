Com ciclone e frente fria, praias do ES podem ter ondas de até 2 metros

Surfistas aproveitam as ondas na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) o ciclone não vai atingir o Espírito Santo de forma intensa e o mar só deve permanecer agitado até esta quinta-feira (1º). Por isso, os que gostam de pegar onda precisam aproveitar.

"Essa tempestade subtropical que está formada no oceano deve ter o seu processo de desenvolvimento na região costeira. Seu ciclo de desenvolvimento deve se encerrar amanhã (quinta-feira). Em função dos ventos próximos da superfície e em função também da frente fria que está passando, vai contribuir para a elevação das ondas que podem chegar até 2 metros. Teremos uma agitação marítima no litoral capixaba até amanhã", afirma o meteorologista Hugo Ramos.

FRENTE FRIA

Por conta do aumento da intensidade dos ventos, a frente fria que chegou ao Estado nesta quarta-feira (30) vai se deslocar de forma rápida pelo território capixaba. "Teremos manhãs frias e tardes um pouco mais quentes, mas em função dos ventos acelerados a sensação de frio vai persistir até o final da semana", alerta o meteorologista do Incaper.