Com ciclone e frente fria, praias do ES podem ter ondas de até 2 metros

Um ciclone subtropical formado em alto-mar nas regiões Sul e Sudeste do Brasil na última segunda-feira (30), junto à frente fria que chegou ao Espírito Santo nesta quarta-feira (30) promete mudar as condições do mar no litoral capixaba. A união dos dois fenômenos pode provocar ondas de até dois metros de altura nas praias capixabas.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) o ciclone não vai atingir o Espírito Santo de forma intensa e o mar só deve permanecer agitado até esta quinta-feira (1º). Por isso, os que gostam de pegar onda precisam aproveitar.
"Essa tempestade subtropical que está formada no oceano deve ter o seu processo de desenvolvimento na região costeira. Seu ciclo de desenvolvimento deve se encerrar amanhã (quinta-feira). Em função dos ventos próximos da superfície e em função também da frente fria que está passando, vai contribuir para a elevação das ondas que podem chegar até 2 metros. Teremos uma agitação marítima no litoral capixaba até amanhã", afirma o meteorologista Hugo Ramos.
FRENTE FRIA
Por conta do aumento da intensidade dos ventos, a frente fria que chegou ao Estado nesta quarta-feira (30) vai se deslocar de forma rápida pelo território capixaba. "Teremos manhãs frias e tardes um pouco mais quentes, mas em função dos ventos acelerados a sensação de frio vai persistir até o final da semana", alerta o meteorologista do Incaper.
Ainda de acordo com Incaper, até domingo a temperatura deve ficar entre 4 °C e 22 °C na Região Serrana e entre 16 °C e 26 °C na Grande Vitória. Nas demais regiões do Estado, os termômetros vão variar entre 8 °C – em áreas próximas ao Caparaó – e 28 °C, em cidades mais quentes nas regiões Norte e Noroeste.