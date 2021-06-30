Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até esta 5ª feira

Com ciclone e frente fria, praias do ES podem ter ondas de até 2 metros

Segundo o Incaper, ciclone subtropical formado em alto-mar não vai atingir o Espírito Santo de forma intensa e o mar só deve permanecer agitado até esta quinta-feira (1°). Por isso, os que gostam de pegar onda precisam aproveitar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 13:21

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 13:21

Surfistas aproveitam o mar de ressaca para curtir as ondas na Praia de Camburi, em Vitória
Surfistas aproveitam as ondas na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um ciclone subtropical formado em alto-mar nas regiões Sul e Sudeste do Brasil na última segunda-feira (30), junto à frente fria que chegou ao Espírito Santo nesta quarta-feira (30) promete mudar as condições do mar no litoral capixaba. A união dos dois fenômenos pode provocar ondas de até dois metros de altura nas praias capixabas.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) o ciclone não vai atingir o Espírito Santo de forma intensa e o mar só deve permanecer agitado até esta quinta-feira (1º). Por isso, os que gostam de pegar onda precisam aproveitar.
"Essa tempestade subtropical que está formada no oceano deve ter o seu processo de desenvolvimento na região costeira. Seu ciclo de desenvolvimento deve se encerrar amanhã (quinta-feira). Em função dos ventos próximos da superfície e em função também da frente fria que está passando, vai contribuir para a elevação das ondas que podem chegar até 2 metros. Teremos uma agitação marítima no litoral capixaba até amanhã", afirma o meteorologista Hugo Ramos.

Veja Também

Fotógrafo registra as ondas gigantes do pico Avalanche em Vila Velha

Com o "mar perfeito", surfistas aproveitam ondas gigantes na Grande Vitória

Fotojornalismo: surfistas encaram frio capixaba nas ondas de Camburi

FRENTE FRIA

Por conta do aumento da intensidade dos ventos, a frente fria que chegou ao Estado nesta quarta-feira (30) vai se deslocar de forma rápida pelo território capixaba. "Teremos manhãs frias e tardes um pouco mais quentes, mas em função dos ventos acelerados a sensação de frio vai persistir até o final da semana", alerta o meteorologista do Incaper.
Ainda de acordo com Incaper, até domingo a temperatura deve ficar entre 4 °C e 22 °C na Região Serrana e entre 16 °C e 26 °C na Grande Vitória. Nas demais regiões do Estado, os termômetros vão variar entre 8 °C – em áreas próximas ao Caparaó – e 28 °C, em cidades mais quentes nas regiões Norte e Noroeste.

Veja Também

Com termômetros abaixo dos 5 °C nas montanhas, semana será de frio no ES

Exposição virtual mostra trajeto de São José de Anchieta no ES

Vídeo: parque atrai visitantes para ver o sol nascer em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo frente fria Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde
Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados