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Ondas de até 4 metros

Marinha emite alerta de possível passagem de ciclone em alto-mar no ES

Caso se forme, ciclone poderá provocar grandes ondas e ventos de até 33 quilômetros por hora; veja detalhes
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 jun 2021 às 19:46

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 19:46

Surfistas aproveitam o mar de ressaca para curtir as ondas na Praia de Camburi
Caso se forme, ciclone pode causar ondas de até 4 metros em alto-mar no ES Crédito: Fernando Madeira
A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta segunda-feira (28) sobre a passagem de um possível ciclone subtropical em alto-mar nas regiões Sul e Sudeste do país.
Marinha emite alerta de possível passagem de ciclone em alto-mar no ES
Caso se forme, o ciclone poderá provocar ventos de direção Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 33 quilômetros por hora na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.
Entre a manhã do dia 30 de junho e do dia 1ª de julho, pode ocorrer ventos mais intensos acompanhados de agitação marítima, com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 4 metros de altura em alto-mar.

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"RAONI"

No país, quem batiza os sistemas meteorológicos especiais que se formam na costa brasileira é a Marinha. Os nomes são geralmente de inspiração indígena, em tupi-guarani.
A nomeação ocorre para sistemas que se formem apenas na área marítima de responsabilidade da Marinha, a chamada meta área. Caso realmente o ciclone se forme, ele receberá o nome "Raoni", que significa grande guerreiro.
Em 2018, a Marinha atualizou a lista de nomes para possíveis ciclones que se formem na costa brasileira. A nova lista tem 15 nomes e a anterior tinha 10. Confira a lista completa:
  1. Arani (tempo furioso)
  2. Bapo (chocalho)
  3. Cari (homem branco)
  4. Deni (tribo indígena)
  5. Eçaí (olho pequeno)
  6. Guará (lobo do cerrado)
  7. Iba (ruim)
  8. Jaguar (lobo)
  9. Kurumí (menino)
  10. Mani (deusa indígena)
  11. Oquira (broto de folhagem)
  12. Potira (flor)
  13. Raoni (grande guerreiro)
  14. Ubá (canoa indígena)
  15. Yakecan (o som do céu)

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