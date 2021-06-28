Marinha emite alerta de possível passagem de ciclone em alto-mar no ES

Caso se forme, ciclone pode causar ondas de até 4 metros em alto-mar no ES Crédito: Fernando Madeira

A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta segunda-feira (28) sobre a passagem de um possível ciclone subtropical em alto-mar nas regiões Sul e Sudeste do país.

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Caso se forme, o ciclone poderá provocar ventos de direção Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 33 quilômetros por hora na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

Entre a manhã do dia 30 de junho e do dia 1ª de julho, pode ocorrer ventos mais intensos acompanhados de agitação marítima, com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 4 metros de altura em alto-mar.

"RAONI"

No país, quem batiza os sistemas meteorológicos especiais que se formam na costa brasileira é a Marinha. Os nomes são geralmente de inspiração indígena, em tupi-guarani.

A nomeação ocorre para sistemas que se formem apenas na área marítima de responsabilidade da Marinha, a chamada meta área. Caso realmente o ciclone se forme, ele receberá o nome "Raoni", que significa grande guerreiro.

Em 2018, a Marinha atualizou a lista de nomes para possíveis ciclones que se formem na costa brasileira. A nova lista tem 15 nomes e a anterior tinha 10. Confira a lista completa: