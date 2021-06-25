Abaixo dos 15°C, Vitória e Vila Velha têm madrugada mais fria do ano

O inverno mal começou, mas as manhãs já estão mais geladas no Espírito Santo. A madrugada desta sexta-feira (25) foi a mais fria do ano em Vitória e em Vila Velha. Além disso, Presidente Kennedy, na região sul do Estado, também registrou recorde na temperatura.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta, os termômetros marcaram 14,9°C em Vitória. A temperatura é 0,3°C menor que os 15,2°C registrados na Capital em 12 de maio e em 16 de junho.
Vila Velha também registrou 14,9°C nesta sexta, temperatura um pouquinho menor que os 15°C marcados na cidade no último dia 16 de junho. Já em Presidente Kennedy, os termômetros marcaram 14,7°C nesta sexta (25).
Ainda segundo o Incaper, a queda das temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco presente no Espírito Santo. Além disso, a redução da nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas nestas cidades.
TEMPERATURA REGISTRADA NESTA SEXTA (25) EM ALGUMAS CIDADES DO ES
- Alfredo ChaveS: 14,1°C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 12,2°C
- Aracê, Domingos Martins: 11,1°C
- Iúna: 11,4°C
- Linhares: 15,6°C
- Pinheiros: 14,5°C
- Presidente Kennedy: 14,7°C
- São Mateus: 15,1°C
- Venda Nova do Imigrante: 9,4°C
- Vitória: 14,9°C
- Vila Velha: 14,9°C