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Inverno chegou

Abaixo dos 15°C, Vitória e Vila Velha têm madrugada mais fria do ano

Os termômetros marcaram 14,9°C em Vitória. A temperatura é menor que os 15,2°C registrados na Capital em 12 de maio e em 16 de junho

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 10:29

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

25 jun 2021 às 10:29
Capixaba começa a semana com frio
Primeira semana do inverno já registra recorde de frio na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
O inverno mal começou, mas as manhãs já estão mais geladas no Espírito Santo. A madrugada desta sexta-feira (25) foi a mais fria do ano em Vitória e em Vila Velha. Além disso, Presidente Kennedy, na região sul do Estado, também registrou recorde na temperatura.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta, os termômetros marcaram 14,9°C em Vitória. A temperatura é 0,3°C menor que os 15,2°C registrados na Capital em 12 de maio e em 16 de junho. 
Vila Velha também registrou 14,9°C nesta sexta, temperatura um pouquinho menor que os 15°C marcados na cidade no último dia 16 de junho. Já em Presidente Kennedy, os termômetros marcaram 14,7°C nesta sexta (25).
Ainda segundo o Incaper, a queda das temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco presente no Espírito Santo. Além disso, a redução da nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas nestas cidades.

TEMPERATURA REGISTRADA NESTA SEXTA (25) EM ALGUMAS CIDADES DO ES

  • Alfredo ChaveS: 14,1°C
  • Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 12,2°C
  • Aracê, Domingos Martins: 11,1°C 
  • Iúna: 11,4°C
  • Linhares: 15,6°C
  • Pinheiros: 14,5°C
  • Presidente Kennedy: 14,7°C
  • São Mateus: 15,1°C
  • Venda Nova do Imigrante: 9,4°C
  • Vitória: 14,9°C
  • Vila Velha: 14,9°C

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