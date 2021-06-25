Abaixo dos 15°C, Vitória e Vila Velha têm madrugada mais fria do ano

Vila Velha também registrou 14,9°C nesta sexta, temperatura um pouquinho menor que os 15°C marcados na cidade no último dia 16 de junho. Já em Presidente Kennedy, os termômetros marcaram 14,7°C nesta sexta (25).

Ainda segundo o Incaper, a queda das temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco presente no Espírito Santo. Além disso, a redução da nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas nestas cidades.