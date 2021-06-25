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Bacon, wasabi, chá verde: conheça 5 cervejas com ingredientes inusitados

Cervejarias apostam em combinações exóticas para tirar consumidores da zona de conforto, mas algumas causam apenas estranheza

Públicado em 

25 jun 2021 às 02:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja acompanhada de salame, linguiça e batata chips
Cervejas exóticas são geralmente criadas a partir de parcerias ou em projetos paralelos Crédito: Shutterstock
Cervejeiros têm criatividade de sobra, e isso se torna ainda mais evidente quando ingredientes inusitados e até mesmo impensáveis são adicionados às receitas de cerveja - bebida que, essencialmente, só precisa ter água, malte, lúpulo e levedura.
Muitas cervejas com ingredientes incomuns, e até mesmo combinações estranhas, são criadas a partir de parcerias e em projetos paralelos das cervejarias, quando estas buscam criações que vão além da zona de conforto dos consumidores. Esses rótulos, com menor apelo comercial, costumam ser apresentados em festivais.

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Alguns eventos brasileiros, como o Mondial de La Bière (RJ), o Slow Brew (SP) e o Repense Cerveja (RJ), têm como tradição dar espaço a essas experimentações. E essas novas experiências com cervejas ganharam tanto espaço no mundo cervejeiro que conquistaram até uma categoria própria nos guias de estilo: são as Experimental Beers.
Existem inúmeras cervejas com ingredientes fora do comum, inclusive no Brasil. Para lhe dar esse gostinho (bem exótico, diga-se de passagem), sugiro abaixo cinco rótulos que chamam a atenção tanto pelos componentes da receita quanto pela história por trás deles. Confira:

ROGUE VOODOO BACON MAPLE ALE + bacon e xarope de maple

Inspirada no famoso doce de leite produzido na Zona da Mata Mineira, a cervejaria Wäls acaba de lançar um rótulo como tributo à região. A cerveja, uma Dark Mild, combina corpo leve com aroma e sabor que enfatizam o uso do ingrediente. O rótulo está disponível para venda desde o dia 18 de junho, apenas nas cidades da Zona da Mata, já que a novidade faz parte da Wäls Expedições, que homenageia diferentes regiões de Minas Gerais.
Trata-se de uma receita bem tradicional da cervejaria capitaneada por três brasileiras descendentes de japoneses, que honram suas raízes nipônicas em suas criações. Essa APA é bem refrescante e parece uma cerveja tradicional do estilo, mas tem adição de wasabi em sua maturação e também no dry hopping. O mais bacana é que o famoso tempero japonês harmoniza com o lúpulo principal da receita, o americano Cascade.
A Magic Ghost é uma cerveja verde. Essa criação da Fantôme é exótica e cheia de mistérios, como todos os rótulos da emblemática cervejaria belga. Apesar de sua cor, é uma cerveja totalmente natural e que usa diversas especiarias para trazer frescor e a complexidade que o estilo pede. Suas notas são herbáceas, frutadas e ela tem acidez presente e boa formação de espuma.
O festival carioca Repense Cerveja recebeu essa iguaria em sua edição de 2020. Trata-se de uma criação conjunta das cervejarias Invicta, 2Cabeças e Urbana. É uma lager com adição de arroz, feijão, pimenta e malte defumado, com muita personalidade e complexidade. Os que tiveram a sorte de prová-la alegam que notas defumadas são bem presentes, assim como o sabor salgado, com final e retrogosto levemente apimentado. Ainda é possível comprá-la pela internet. 
A Rogue é uma cervejaria americana conhecida por produzir cervejas diferentonas. Nessa receita, faz uma homenagem ao donut sabor bacon e maple da Voodoo Doughnout, uma famosa casa de donuts em Portland. O defumado do bacon se faz presente no aroma e o sabor na boca é bem doce, como o xarope de maple. É uma cerveja para poucos, já que a junção dos sabores pode causar estranheza e a carga de sensações do defumado também. Para quem curte o inusitado, vale a experiência.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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