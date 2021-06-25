Bacon, wasabi, chá verde: conheça 5 cervejas com ingredientes inusitados

ROGUE VOODOO BACON MAPLE ALE + bacon e xarope de maple

Inspirada no famoso doce de leite produzido na Zona da Mata Mineira, a cervejaria Wäls acaba de lançar um rótulo como tributo à região. A cerveja, uma Dark Mild, combina corpo leve com aroma e sabor que enfatizam o uso do ingrediente. O rótulo está disponível para venda desde o dia 18 de junho, apenas nas cidades da Zona da Mata, já que a novidade faz parte da Wäls Expedições, que homenageia diferentes regiões de Minas Gerais.

Trata-se de uma receita bem tradicional da cervejaria capitaneada por três brasileiras descendentes de japoneses, que honram suas raízes nipônicas em suas criações. Essa APA é bem refrescante e parece uma cerveja tradicional do estilo, mas tem adição de wasabi em sua maturação e também no dry hopping. O mais bacana é que o famoso tempero japonês harmoniza com o lúpulo principal da receita, o americano Cascade.

A Magic Ghost é uma cerveja verde. Essa criação da Fantôme é exótica e cheia de mistérios, como todos os rótulos da emblemática cervejaria belga. Apesar de sua cor, é uma cerveja totalmente natural e que usa diversas especiarias para trazer frescor e a complexidade que o estilo pede. Suas notas são herbáceas, frutadas e ela tem acidez presente e boa formação de espuma.

O festival carioca Repense Cerveja recebeu essa iguaria em sua edição de 2020. Trata-se de uma criação conjunta das cervejarias Invicta, 2Cabeças e Urbana. É uma lager com adição de arroz, feijão, pimenta e malte defumado, com muita personalidade e complexidade. Os que tiveram a sorte de prová-la alegam que notas defumadas são bem presentes, assim como o sabor salgado, com final e retrogosto levemente apimentado. Ainda é possível comprá-la pela internet.