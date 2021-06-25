Bacon, wasabi, chá verde: conheça 5 cervejas com ingredientes inusitados

Cervejeiros têm criatividade de sobra, e isso se torna ainda mais evidente quando ingredientes inusitados e até mesmo impensáveis são adicionados às receitas de cerveja - bebida que, essencialmente, só precisa ter água, malte, lúpulo e levedura.
Muitas cervejas com ingredientes incomuns, e até mesmo combinações estranhas, são criadas a partir de parcerias e em projetos paralelos das cervejarias, quando estas buscam criações que vão além da zona de conforto dos consumidores. Esses rótulos, com menor apelo comercial, costumam ser apresentados em festivais.
Alguns eventos brasileiros, como o Mondial de La Bière (RJ), o Slow Brew (SP) e o Repense Cerveja (RJ), têm como tradição dar espaço a essas experimentações. E essas novas experiências com cervejas ganharam tanto espaço no mundo cervejeiro que conquistaram até uma categoria própria nos guias de estilo: são as Experimental Beers.
Existem inúmeras cervejas com ingredientes fora do comum, inclusive no Brasil. Para lhe dar esse gostinho (bem exótico, diga-se de passagem), sugiro abaixo cinco rótulos que chamam a atenção tanto pelos componentes da receita quanto pela história por trás deles. Confira:
ROGUE VOODOO BACON MAPLE ALE + bacon e xarope de maple
Inspirada no famoso doce de leite produzido na Zona da Mata Mineira, a cervejaria Wäls acaba de lançar um rótulo como tributo à região. A cerveja, uma Dark Mild, combina corpo leve com aroma e sabor que enfatizam o uso do ingrediente. O rótulo está disponível para venda desde o dia 18 de junho, apenas nas cidades da Zona da Mata, já que a novidade faz parte da Wäls Expedições, que homenageia diferentes regiões de Minas Gerais.
Trata-se de uma receita bem tradicional da cervejaria capitaneada por três brasileiras descendentes de japoneses, que honram suas raízes nipônicas em suas criações. Essa APA é bem refrescante e parece uma cerveja tradicional do estilo, mas tem adição de wasabi em sua maturação e também no dry hopping. O mais bacana é que o famoso tempero japonês harmoniza com o lúpulo principal da receita, o americano Cascade.
A Magic Ghost é uma cerveja verde. Essa criação da Fantôme é exótica e cheia de mistérios, como todos os rótulos da emblemática cervejaria belga. Apesar de sua cor, é uma cerveja totalmente natural e que usa diversas especiarias para trazer frescor e a complexidade que o estilo pede. Suas notas são herbáceas, frutadas e ela tem acidez presente e boa formação de espuma.
O festival carioca Repense Cerveja recebeu essa iguaria em sua edição de 2020. Trata-se de uma criação conjunta das cervejarias Invicta, 2Cabeças e Urbana. É uma lager com adição de arroz, feijão, pimenta e malte defumado, com muita personalidade e complexidade. Os que tiveram a sorte de prová-la alegam que notas defumadas são bem presentes, assim como o sabor salgado, com final e retrogosto levemente apimentado. Ainda é possível comprá-la pela internet.
A Rogue é uma cervejaria americana conhecida por produzir cervejas diferentonas. Nessa receita, faz uma homenagem ao donut sabor bacon e maple da Voodoo Doughnout, uma famosa casa de donuts em Portland. O defumado do bacon se faz presente no aroma e o sabor na boca é bem doce, como o xarope de maple. É uma cerveja para poucos, já que a junção dos sabores pode causar estranheza e a carga de sensações do defumado também. Para quem curte o inusitado, vale a experiência.