Roda de Boteco especial acontece em 26 bares neste fim de semana

Há 16 anos no calendário de eventos gastronômicos do Estado, o Roda de Boteco adaptou-se aos tempos de pandemia e se prepara para realizar, neste fim de semana, uma edição especial. Assim como em 2020, o festival não terá este ano sua festa de encerramento, o Botecão, e também não haverá a tradicional votação que elege os melhores bares, botecos e garçons.
Os petiscos, porém, estão garantidos. Entre os dias 2 e 4 de julho, 26 bares e botecos da Grande Vitória servirão quitutes selecionados, a um preço único (R$ 39,90, com cerveja já inclusa), de forma presencial ou por delivery - de acordo com a disponibilidade do local.
Enquanto alguns estabelecimentos resgatam receitas premiadas de antigas edições, outros apresentam novidades, e estreantes mostram suas especialidades. Neste ano, participam pela primeira vez Bar.bosa e Casa de Bamba, em Vitória, e Gustus Sport Bar, em Vila Velha.
MINISSÉRIE
Para abrir o Roda de Boteco 2021 em clima de nostalgia, foi lançada no Instagram @rodadeboteco uma minissérie de cinco episódios intitulada "Melhores Momentos", contando a história do evento e relembrando as edições anteriores.
"É só uma ação para matar a saudade. Ainda estamos aguardando o melhor momento para fazer o festival" explica Érica Semião, sócia da Ecos Eventos, empresa que organiza o Roda desde 2005.
CONHEÇA OS BARES/PETISCOS PARTICIPANTES
- BAR DO GETÚLIO - Costelão Brasileiro (costela de boi com linguiça e feijão preto). De segunda a sexta, Sdas 17h à 0h. Rua Antero Rosa, 95, Nossa Sra. da Penha, Vila Velha. (27) 99722-0266.
- BLACKJACK BAR & PETISCARIA - Black Cheese (fritas, carne de peito bovino desfiada e cream cheese gratinado na hora). De segunda a sábado, das 18h à 0h. Rua Maria Nilce Magalhães, 37, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 99281-2676.
- BAR DO ZÉ - Costela Fina (costela suína, linguiça calabresa defumada e banana-da-terra misturados com feijão vermelho). De segunda a sexta, das 14h às 23h. Sábado, das 10h às 16h. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.
- BAR DOS MENINOS - Maçã do Amor (bolinho de carne recheado com queijo e envolvido com bacon e cebola). De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 16h à 0h. Domingo, das 11h30 às 19h. Rua Goiânia, 293, Itapuã, Vila Velha. (27) 99297-7220.
- REI DO PETISCO (NININHO E VANESSA) - Filé de Costela Suculenta (costela de boi com bacon e feijão carioca acompanhado de farofa). De segunda a sexta, das 16h à 0h. Sábado e domingo, das 11h às 21h. Av. César Hilal, 322, Bento Ferreira, Vitória. (27) 99739-2461.
- BAR.BOSA BAR - Fish & Chips do Bar.bosa (tilápia empanada, batata frita e molho tártaro). De terça a sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 11h30 à 0h. Domingo 11h30 às 16h. Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, 630, loja 5, Bairro República, Vitória. (27) 3207-5441.
- BOHÊMIO BOTEQUIM - Moela de Boteco (moela de frango ensopada com batata). De terça a sábado, das 18h à 0h30. Rua Constante Sodré, 774, Praia do Canto, Vitória. (27) 99763-5367.
- CASA DE BAMBA - Bolinho Cartola (bolinho de batata baroa com carne seca recheado com pimenta biquinho). De quarta a sábado, das 18h à 1h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 99663-2104.
- CEARÁ BAR - Sol Cearense (carne de sol com salada de feijão fradinho). De terça a sexta, das 17h30 às 23h30. Sábado, das 12h às 22h. Domingo das 12h às 16h. Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória. (27) 3223-7953.
- EMPÓRIO BOHEMIO - Chicken Crispy (meio da asa empanada e crocante servida com molho da casa). De segunda a sexta, das 14h às 22h. Sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 10h às 19h. Rua Saul de Navarro, 368, Lj 6, Praia do Canto, Vitória. (27) 99794-6199.
- GOSTINHO MINEIRO - Gostinho Bom (creme de aipim, molho de carne seca e carne de boi, queijo, couve e torresminho). De quarta a sexta, das 18h30 às 23h. Sábado, das 16h às 23h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 99907-2801.
- GUSTUS SPORT BAR - Espetinho montado na batata (espetos de boi e frango, batata assada com queijo, bacon e cheddar). De quarta a sexta, das 17h às 22h. Sábado, das 16h às 22h. Domingo, das 12h às 16h. Rua Castelo Branco, 855, loja 4, Centro, Vila Velha. (27) 98178-8132.
- JP PETISCARIA E RESTAURANTE - Dupla Campeã (pastéis de moquequinha de camarão com banana e bolinhos de tilápia sem massa recheados com camarão). De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 18h. Av. Ministro Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha. (27) 99531-0428.
- MARANGAS BAR - Costelinha à moda Marangas (Polenta de milho verde salpicada com queijo, costelinha de porco e molho de abacaxi). De segunda a sexta, das 17h às 23h. Sábado, das 11h às 17h30. Av. Junior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha. (27) 99994-3046.
- MISTURA'S BAR - Costela no Bafo (costela no bafo, aipim cozido na manteiga, vinagrete e farofa). De terça a sexta, das 16h às 22h. Sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 16h. Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, Bairro República, Vitória. (27) 3327-2684.
- MOQUEKA PRIME - Bobó de frutos do mar (com sururu, polvo, siri e camarão). De segunda a sábado, das 9h às 22h. Domingo das 9h às 18h. Av. Dante Michelini, 1500, Quiosque 4, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99988-5926.
- PERUGGIAS BOTEQUIM - Costela na manteiga (creme de aipim com requeijão, coberto de cream cheese e recheado com costela desfiada ao molho barbecue). De segunda a sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 15h à 0h. Rua Maria Niero da Silva, 230, Glória, Vila Velha. (27) 99856-8534.
- PETISCARIA DO JOJO'S - Chora Coração (polenta com queijo, rabada e agrião). De segunda a sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 10h às 16h. Rua Carlos Gomes, 21, Cristovão Colombo, Vila Velha. (27) 99940-3782.
- PETISCO DAS MENINAS - Maria Tilápia (filés de tilápia com couro invertido e acompanhados de manga e banana). Av. Braúna, s/n, Colina de Laranjeiras, Serra. Av. Abdo Saad, 1930, Jacaraípe, Serra. 27) 99998-3223.
- QUIOSQUE GAIVOTA - Unha de caranguejo (coxinhas recheadas com caranguejo desfiado). Segunda, das 9h às 18h. De terça a sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 9h às 16h. Av. Dante Michelini, 720, Quiosque 2, Jardim da Penha, Praia de Camburi, Vitória. (27) 99657-3108.
- RECANTO DO FEIJÃO - Feijão Fartura (feijão vermelho, costela de porco, mamão verde, batata doce e temperos). De terça a domingo, das 17h às 23h30. v. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha. (27) 3339-0948.
- REGINA MARIS - Boia frita (bolinhos de mexido de arroz com feijão, couve, bacon, carne de costela, rabada e joelho de porco servidos com molho lambão). Rua Deolindo Perim,79, Itaparica, Vila Velha. (27) 98152-1847.
- REGINA MARIS DA ILHA - Boia frita (bolinhos de mexido de arroz com feijão, couve, bacon, carne de costela, rabada e joelho de porco servidos com molho lambão). Av. Dante Michelini, 1080, Quiosque 3, Jardim da Penha, Praia de Camburi, Vitória. (27) 98152-1847.
- SHEIK'S BAR - Feijoadinha (carne seca e linguiça calabresa, feijão preto, tempero verde e cebola branca. Acompanha torresmo). De terça a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 10h à 0h. Domingo, das 10h às 19h. Rua Dr. Jair de Andrade, 434, Lojas 1 e 2, Itapuã, Vila Velha. (27) 3062-6124.
- SMASH BEER - Raquetada no joelho (joelho de porco defumado, batatinha calabresa, repolho refogado com carne suína, farofa e geleia de abacaxi com pimenta). Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, 510, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-0894.
- TÕ NA ROÇA - Bolinho da Tia Cida (bolinho de linguiça de porco com jiló). Todos os dias, das 18h às 23h. Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Loja 2, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99751-5250.
Atualização
24/06/2021 - 3:34
Após a publicação desta matéria, informando que 25 bares participam do Roda de Boteco este ano, a organização do evento incluiu mais um estabelecimento, totalizando agora 26. O texto foi atualizado.