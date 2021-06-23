Grande Vitória

Roda de Boteco especial acontece em 26 bares neste fim de semana

Em ação para relembrar a história do festival, petiscos custarão R$ 39,90 e serão servidos nos locais participantes de 2 a 4 de julho
Evelize Calmon

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 17:54

Gostinho Bom: petisco do Gostinho Mineiro - O Rei do Tira-Gosto Crédito: Bruno Coelho
Há 16 anos no calendário de eventos gastronômicos do Estado, o Roda de Boteco adaptou-se aos tempos de pandemia e se prepara para realizar, neste fim de semana, uma edição especial. Assim como em 2020, o festival não terá este ano sua festa de encerramento, o Botecão, e também não haverá a tradicional votação que elege os melhores bares, botecos e garçons.
Os petiscos, porém, estão garantidos. Entre os dias 2 e 4 de julho, 26 bares e botecos da Grande Vitória servirão quitutes selecionados, a um preço único (R$ 39,90, com cerveja já inclusa), de forma presencial ou por delivery - de acordo com a disponibilidade do local.  
Enquanto alguns estabelecimentos resgatam receitas premiadas de antigas edições, outros apresentam novidades, e estreantes mostram suas especialidades. Neste ano, participam pela primeira vez Bar.bosa e Casa de Bamba, em Vitória, e Gustus Sport Bar, em Vila Velha. 
Sol Cearense, do Ceará Bar Crédito: Bruno Coelho

Para abrir o Roda de Boteco 2021 em clima de nostalgia, foi lançada no Instagram @rodadeboteco uma minissérie de cinco episódios intitulada "Melhores Momentos", contando a história do evento e relembrando as edições anteriores.
"É só uma ação para matar a saudade. Ainda estamos aguardando o melhor momento para fazer o festival" explica Érica Semião, sócia da Ecos Eventos, empresa que organiza o Roda desde 2005.   
Costela no bafo do Mistura's Bar Crédito: Bruno Coelho

CONHEÇA OS BARES/PETISCOS PARTICIPANTES

  • BAR DO GETÚLIO - Costelão Brasileiro (costela de boi com linguiça e feijão preto). De segunda a sexta, Sdas 17h à 0h. Rua Antero Rosa, 95, Nossa Sra. da Penha, Vila Velha. (27) 99722-0266.
  • BLACKJACK BAR & PETISCARIA - Black Cheese (fritas, carne de peito bovino desfiada e cream cheese gratinado na hora). De segunda a sábado, das 18h à 0h. Rua Maria Nilce Magalhães, 37, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 99281-2676.
  • BAR DO ZÉ - Costela Fina (costela suína, linguiça calabresa defumada e banana-da-terra misturados com feijão vermelho). De segunda a sexta, das 14h às 23h. Sábado, das 10h às 16h. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.
Costela Fina do Bar do Zé Crédito: Bruno Coelho
Costelinha à moda Maranga's, do Maranga's Bar Crédito: Bruno Coelho
  • BAR DOS MENINOS - Maçã do Amor (bolinho de carne recheado com queijo e envolvido com bacon e cebola).  De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 16h à 0h. Domingo, das 11h30 às 19h. Rua Goiânia, 293, Itapuã, Vila Velha. (27) 99297-7220.
  • REI DO PETISCO (NININHO E VANESSA) - Filé de Costela Suculenta (costela de boi com bacon e feijão carioca acompanhado de farofa). De segunda a sexta, das 16h à 0h. Sábado e domingo, das 11h às 21h. Av. César Hilal, 322, Bento Ferreira, Vitória. (27) 99739-2461. 
  • BAR.BOSA BAR - Fish & Chips do Bar.bosa (tilápia empanada, batata frita e molho tártaro). De terça a sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 11h30 à 0h. Domingo 11h30 às 16h. Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, 630, loja 5, Bairro República, Vitória. (27)  3207-5441.
  • BOHÊMIO BOTEQUIM - Moela de Boteco (moela de frango ensopada com batata). De terça a sábado, das 18h à 0h30. Rua Constante Sodré, 774, Praia do Canto, Vitória. (27) 99763-5367.
Dupla campeã, do JP Petiscaria & Restaurante  Crédito: Bruno Coelho
Maria Tilápia, do Petisco das Meninas Crédito: Bruno Coelho
  • CASA DE BAMBA - Bolinho Cartola (bolinho de batata baroa com carne seca recheado com pimenta biquinho). De quarta a sábado, das 18h à 1h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 99663-2104.
  • CEARÁ BAR - Sol Cearense (carne de sol com salada de feijão fradinho). De terça a sexta, das 17h30 às 23h30. Sábado, das 12h às 22h. Domingo das 12h às 16h.  Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória. (27) 3223-7953.
  • EMPÓRIO BOHEMIO - Chicken Crispy (meio da asa empanada e crocante servida com molho da casa). De segunda a sexta, das 14h às 22h. Sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 10h às 19h. Rua Saul de Navarro, 368, Lj 6, Praia do Canto, Vitória. (27) 99794-6199.
Feijoadinha do Sheik's Bar Crédito: Bruno Coelho
Costela na manteiga do Peruggias Botequim Crédito: Bruno Coelho
  • GOSTINHO MINEIRO - Gostinho Bom (creme de aipim, molho de carne seca e carne de boi, queijo, couve e torresminho). De quarta a sexta, das 18h30 às 23h. Sábado, das 16h às 23h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 99907-2801.
  • GUSTUS SPORT BAR - Espetinho montado na batata (espetos de boi e frango, batata assada com queijo, bacon e cheddar). De quarta a sexta, das 17h às 22h. Sábado, das 16h às 22h. Domingo, das 12h às 16h. Rua Castelo Branco, 855, loja 4, Centro, Vila Velha. (27) 98178-8132. 
  • JP PETISCARIA E RESTAURANTE - Dupla Campeã (pastéis de moquequinha de camarão com banana e bolinhos de tilápia sem massa recheados com camarão). De segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 18h. Av. Ministro Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha. (27) 99531-0428.
Espetinho montado na batata do Gustus Sport Bar Crédito: Bruno Coelho
Raquetada no Joelho, do Smash Beer  Crédito: Bruno Coelho
  • MARANGAS BAR - Costelinha à moda Marangas (Polenta de milho verde salpicada com queijo, costelinha de porco e molho de abacaxi). De segunda a sexta, das 17h às 23h. Sábado, das 11h às 17h30. Av. Junior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha. (27) 99994-3046. 
  • MISTURA'S BAR - Costela no Bafo (costela no bafo, aipim cozido na manteiga, vinagrete e farofa). De terça a sexta, das 16h às 22h. Sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 16h.  Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, Bairro República, Vitória. (27) 3327-2684.
  • MOQUEKA PRIME - Bobó de frutos do mar (com sururu, polvo, siri e camarão). De segunda a sábado, das 9h às 22h. Domingo das 9h às 18h. Av. Dante Michelini, 1500, Quiosque 4, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99988-5926. 
  • PERUGGIAS BOTEQUIM - Costela na manteiga (creme de aipim com requeijão, coberto de cream cheese e recheado com costela desfiada ao molho barbecue). De segunda a sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 15h à 0h. Rua Maria Niero da Silva, 230, Glória, Vila Velha. (27) 99856-8534.
Filé de Costela Suculenta, por Nininho e Vanessa  Crédito: Bruno Coelho
  • PETISCARIA DO JOJO'S - Chora Coração (polenta com queijo, rabada e agrião). De segunda a sexta, das 18h à 0h. Sábado, das 10h às 16h. Rua Carlos Gomes, 21, Cristovão Colombo, Vila Velha. (27)  99940-3782.
  • PETISCO DAS MENINAS - Maria Tilápia (filés de tilápia com couro invertido e acompanhados de manga e banana). Av. Braúna, s/n, Colina de Laranjeiras, Serra. Av. Abdo Saad, 1930, Jacaraípe, Serra. 27) 99998-3223.
  • QUIOSQUE GAIVOTA -  Unha de caranguejo (coxinhas recheadas com caranguejo desfiado). Segunda, das 9h às 18h. De terça a sábado, das 9h às 20h. Domingo, das 9h às 16h. Av. Dante Michelini, 720, Quiosque 2, Jardim da Penha, Praia de Camburi, Vitória. (27) 99657-3108.
Unha de caranguejo do Quiosque Gaivota, em Camburi Crédito: Bruno Coelho
  • RECANTO DO FEIJÃO - Feijão Fartura (feijão vermelho, costela de porco, mamão verde, batata doce e temperos). De terça a domingo, das 17h às 23h30. v. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha. (27) 3339-0948. 
  • REGINA MARIS - Boia frita (bolinhos de mexido de arroz com feijão, couve, bacon, carne de costela, rabada e joelho de porco servidos com molho lambão). Rua Deolindo Perim,79, Itaparica, Vila Velha. (27) 98152-1847.
  • REGINA MARIS DA ILHA - Boia frita (bolinhos de mexido de arroz com feijão, couve, bacon, carne de costela, rabada e joelho de porco servidos com molho lambão). Av. Dante Michelini, 1080, Quiosque 3, Jardim da Penha, Praia de Camburi, Vitória. (27) 98152-1847.
Feijão Fartura, do Recanto do Feijão Crédito: Bruno Coelho
Boia Frita, do Regina Maris Crédito: Bruno Coelho
  • SHEIK'S BAR - Feijoadinha (carne seca e linguiça calabresa, feijão preto, tempero verde e cebola branca. Acompanha torresmo). De terça a sexta, das 17h à 0h. Sábado, das 10h à 0h. Domingo, das 10h às 19h. Rua Dr. Jair de Andrade, 434, Lojas 1 e 2, Itapuã, Vila Velha. (27) 3062-6124.
  • SMASH BEER - Raquetada no joelho (joelho de porco defumado, batatinha calabresa, repolho refogado com carne suína, farofa e geleia de abacaxi com pimenta). Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, 510, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-0894.
  • TÕ NA ROÇA - Bolinho da Tia Cida (bolinho de linguiça de porco com jiló). Todos os dias, das 18h às 23h. Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Loja 2, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99751-5250.

24/06/2021 - 3:34
Após a publicação desta matéria, informando que 25 bares participam do Roda de Boteco este ano, a organização do evento incluiu mais um estabelecimento, totalizando agora 26. O texto foi atualizado.

