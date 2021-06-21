Que tal turbinar o caldo verde com macarrão? Veja receita

Se a pedida é esquentar o corpo com um caldinho, o verde é sempre uma ótima escolha. Tradicional e fácil de preparar, ele também é um queridinho nas festas juninas. Na sugestão abaixo, sugerimos acrescentar um ingrediente extra, que dá mais energia e deixa qualquer sopa mais gostosa. Confira:
CALDO VERDE COM MACARRÃO CONCHINHA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 linguiça calabresa fatiada em rodelas finas
- 1 xícara (chá) de bacon
- 6 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 5 xícaras (chá) de água
- 1 colher (chá) de sal
- 250g de macarrão de sêmola tipo concha (meio pacote)
- 3 folhas de couve fatiadas
- Azeite
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque 1 fio de azeite e junte o alho e a cebola picados. Refogue.
- Adicione a batata e a água. Deixe cozinhar até a batata ficar macia.
- Coloque no liquidificador e bata bem.
- Na mesma panela, coloque um pouco mais de azeite, o bacon e a calabresa fatiada. Deixe dourar.
- Junte o creme de batata, tempere com sal e acrescente o macarrão.
- Mexa bem e deixe cozinhar até que a massa fique al dente.
- Por último, acrescente a couve fatiada.
Receita cedida pela marca Galo.