Fica a dica

Que tal turbinar o caldo verde com macarrão? Veja receita

Para esquentar o corpo nos dias frios, vale deixar o queridinho dos capixabas no inverno ainda mais encorpado. Saiba como!

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:40

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

21 jun 2021 às 15:40
Caldo verde com macarrão conchinha
Caldo verde com macarrão conchinha: dica para esquentar Crédito: Galo/Divulgação
Se a pedida é esquentar o corpo com um caldinho, o verde é sempre uma ótima escolha. Tradicional e fácil de preparar, ele também é um queridinho nas festas juninas. Na sugestão abaixo, sugerimos acrescentar um ingrediente extra, que dá mais energia e deixa qualquer sopa mais gostosa. Confira:  

CALDO VERDE COM MACARRÃO CONCHINHA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 linguiça calabresa fatiada em rodelas finas
  • 1 xícara (chá) de bacon
  • 6 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 5 xícaras (chá) de água
  • 1 colher (chá) de sal
  • 250g de macarrão de sêmola tipo concha (meio pacote)
  • 3 folhas de couve fatiadas
  • Azeite
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque 1 fio de azeite e junte o alho e a cebola picados. Refogue. 
  2. Adicione a batata e a água. Deixe cozinhar até a batata ficar macia.
  3. Coloque no liquidificador e bata bem.
  4. Na mesma panela, coloque um pouco mais de azeite, o bacon e a calabresa fatiada. Deixe dourar.
  5. Junte o creme de batata, tempere com sal e acrescente o macarrão. 
  6. Mexa bem e deixe cozinhar até que a massa fique al dente.
  7. Por último, acrescente a couve fatiada.
Receita cedida pela marca Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

