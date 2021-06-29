Com termômetros abaixo dos 5 °C nas montanhas, semana será de frio no ES

Termômetros registraram 3 ºC em Venda Nova do Imigrante Crédito: Alexandre Altoé

"Está complicado, o difícil é ter que levantar para trabalhar". A afirmação é de quem convive diariamente com o frio na A afirmação é de quem convive diariamente com o frio na Região Serrana do Espírito Santo . Desde que o inverno começou, há pouco mais de uma semana, é por lá que são registradas as menores temperaturas do Estado. Para essa semana, o Alexandre Altoé e demais moradores da região devem ficar preparados: pode haver um novo recorde de frio nas montanhas capixabas.

A expectativa é que essa frente fria atinja o Espírito Santo nesta quarta-feira (30). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rura (Incaper) , até o próximo domingo (4) a previsão é de frio em todo o Espírito Santo. Isso porque há uma forte frente fria em atuação no Brasil, que já provocou frio intenso no sul do país nos últimos dias e chegou à região Sudeste nesta segunda-feira (28).

"A frente fria está na altura de Rio de Janeiro e São Paulo, e está avançando para o Espírito Santo. Ela deve chegar ao Estado na madrugada desta quarta-feira e vai ter um deslocamento rápido no Estado por conta do aumento da intensidade dos ventos. Não estamos esperando muita chuva, mas teremos aumento da nebulosidade com ventos de moderada a forte intensidade em todo o litoral capixaba", explica o meteorologista Hugo Ramos.

TERMÔMETROS ABAIXO DE 5 °C NA REGIÃO SERRANA

Na manhã desta terça-feira (29), um termômetro instalado na garagem da casa de Alexandre Altoé, de 29 anos, em Venda Nova do Imigrante , registrou 3 °C. Com a chegada da frente fria, as temperaturas devem seguir abaixo dos 5 °C na Região Serrana.

"As temperaturas devem cair no Estado. Na quinta-feira (1º), podemos ter um novo recorde na Região Serrana, com a mínima podendo chegar a 4 °C" Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

"Com frequência a temperatura chega a 5 °C, 7 °C aqui. Hoje marcou 3 °C no termômetro que tenho na garagem. Tomar banho é uma tristeza. Na cozinha, para lavar as vasilhas, só com torneira elétrica. De outro jeito não tem como", conta Alexandre Altoé, morador de Venda Nova do Imigrante.

Ainda de acordo com Incaper, até domingo a temperatura deve ficar entre 4 °C e 22 °C na Região Serrana e entre 16 °C e 26 °C na Grande Vitória. Nas demais regiões do Estado, os termômetros vão variar entre 8 °C – em áreas próximas ao Caparaó – e 28 °C, em cidades mais quentes nas regiões Norte e Noroeste.

"Teremos manhãs frias e tardes um pouco mais quentes, mas em função dos ventos acelerados a sensação de frio vai persistir até o final da semana", alerta o meteorologista do Incaper.