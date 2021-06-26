Bem temperado

Esfriou? Caldinho de feijão incrementado é uma dica para aquecer

A receita é prática, fica pronta em 20 minutos e tem como acompanhamento uma farofa de biscoito cream cracker com alho e pimenta
Evelize Calmon

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:00

Sopa de letrinhas com bacon e caldinho de feijão
Caldinho é acompanhado de farofa de biscoito com alho e pimenta Crédito: Adria/Divulgação
Que tal uma receita para deixar o tradicional caldinho de feijão ainda mais interessante e com a cara do inverno? Aqui vai uma dica prática, com macarrão sopa de letrinhas e farofa de biscoito cream cracker levemente apimentada, para dar textura. Ficou com vontade? Confira o preparo a seguir.

CALDINHO DE FEIJÃO COM BACON, SOPA DE LETRINHAS E FAROFA DE BISCOITO

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • Para o caldinho:
  • ½ kg de feijão cozido e temperado
  • 1 xícara (chá) de bacon cortado em cubinhos
  • 1 xícara (chá) de linguiça calabresa cortada em cubinhos
  • ½ embalagem de macarrão tipo sopa de letrinhas
  • Para a farofa de biscoito:
  • ½ embalagem de biscoito cream cracker 
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • 2 dentes de alho picados 
  • Sal, pimenta dedo-de-moça e salsinha a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Bata no liquidificador o feijão já cozido e temperado. 
  2. Peneire e, se necessário, acrescente água até obter 2 e ½ litros de caldinho de feijão. Reserve. 
  3. Em uma panela grande, frite o bacon e a linguiça calabresa. 
  4. Junte o caldinho de feijão, o macarrão sopa de letrinhas e deixe cozinhar por cerca de seis minutos, ou até que a massa fique al dente.
  5. Bata o biscoito no liquidificador até obter uma farofa. 
  6. Em uma frigideira média, aqueça o azeite e refogue o alho. 
  7. Acrescente a farofa de biscoito, a pimenta dedo-de-moça picadinha e a salsinha, deixando fritar por dois minutos.
  8. Retire o caldinho de feijão do fogo e sirva imediatamente polvilhado com a farofa de biscoito.
Fonte: Adria.

Veja Também

Que tal turbinar o caldo verde com macarrão? Veja receita

De risotos a sopas, confira 10 receitas quentinhas para o inverno

Sopa de cebola gratinada é uma boa pedida para o jantar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica

