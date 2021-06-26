Esfriou? Caldinho de feijão incrementado é uma dica para aquecer

Que tal uma receita para deixar o tradicional caldinho de feijão ainda mais interessante e com a cara do inverno? Aqui vai uma dica prática, com macarrão sopa de letrinhas e farofa de biscoito cream cracker levemente apimentada, para dar textura. Ficou com vontade? Confira o preparo a seguir.
CALDINHO DE FEIJÃO COM BACON, SOPA DE LETRINHAS E FAROFA DE BISCOITO
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Para o caldinho:
- ½ kg de feijão cozido e temperado
- 1 xícara (chá) de bacon cortado em cubinhos
- 1 xícara (chá) de linguiça calabresa cortada em cubinhos
- ½ embalagem de macarrão tipo sopa de letrinhas
- Para a farofa de biscoito:
- ½ embalagem de biscoito cream cracker
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 2 dentes de alho picados
- Sal, pimenta dedo-de-moça e salsinha a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador o feijão já cozido e temperado.
- Peneire e, se necessário, acrescente água até obter 2 e ½ litros de caldinho de feijão. Reserve.
- Em uma panela grande, frite o bacon e a linguiça calabresa.
- Junte o caldinho de feijão, o macarrão sopa de letrinhas e deixe cozinhar por cerca de seis minutos, ou até que a massa fique al dente.
- Bata o biscoito no liquidificador até obter uma farofa.
- Em uma frigideira média, aqueça o azeite e refogue o alho.
- Acrescente a farofa de biscoito, a pimenta dedo-de-moça picadinha e a salsinha, deixando fritar por dois minutos.
- Retire o caldinho de feijão do fogo e sirva imediatamente polvilhado com a farofa de biscoito.
Fonte: Adria.