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Novo ponto turístico

Vídeo: parque atrai visitantes para ver o sol nascer em Guaçuí

O Parque Natural Municipal Adelino José Jeveaux foi criado em 2020 e está sendo estruturado pela prefeitura. Antes, o local era usado apenas por empresas de telefonia
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

30 jun 2021 às 06:49

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 06:49

Um novo ponto turístico promete atrair ainda mais visitantes para Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O local, que permite acompanhar o sol nascer de um ângulo privilegiado, foi criado em 2020 e está sendo estruturado pela prefeitura para receber os moradores e turistas que gostam de um passeio em meio à natureza.
O Parque Natural Municipal Adelino José Jeveaux, conhecido como Torre da TV, foi criado para promover o turismo focado na sensibilização ambiental e a valorização da conservação do patrimônio natural. Antes, o local era usado apenas por empresas de telefonia.
Para quem já se interessou em visitar, saiba que o sol nasce por volta das 5h30 e que o parque fica a pouco mais de quatro quilômetros do Centro da cidade.  O local é aberto, não tem horário de funcionamento. 

COMO CHEGAR

Para chegar ao parque, que fica em uma área de Mata Atlântica, é preciso passar por cerca de quatro quilômetros de estrada de terra. São mais de mil metros de altura e dá para subir de carro ou moto, ou caminhando e pedalando. Lá em cima, é possível também se aventurar pelas trilhas. No total, são nove que dão acesso ao parque.
Segundo o secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Eleon Spala, o espaço tem umas das vistas mais belas da Região do Caparaó. “É ideal para prática esportiva, ciclistas, corredores, amantes de caminhadas, trilheiros... Praticantes de parapente da nossa cidade já conhecem o local, ele é bastante visitado. A nossa equipe da secretaria tem trabalhado bastante, para que todos possam conhecer o parque”.
O Parque Natural Municipal Adelino José Jeveaux, criado em 2020, está sendo estruturado pela prefeitura de Guaçuí para atrair ainda mais turistas
Novo ponto turístico atrai visitantes em Guaçuí Crédito: Divulgação Prefeitura Guaçuí
De acordo com o superintendente de Turismo de Guaçuí, Marcos Roberto, algumas melhorias já foram feitas no local e outras ainda estão por vir. “Fizemos a parceria para melhorar as estradas e fizemos a sinalização para educação ambiental e para que ninguém fique perdido. Fizemos também rotas de trilha e, a partir de agora, planejamos fazer o deck e o mirante para tirar fotos e apreciar o paisagismo. Também queremos fazer banheiros e canalizar água potável".
A empresária Júlia Gomes, que é do ramo de hotelaria, está otimista com a criação do parque. “Com certeza vai beneficiar muito. Não só o hotel, como todo o comércio da cidade. Além do Cristo, vai ter mais uma opção para as pessoas visitarem, apreciarem a vista e curtir o meio ambiente. A cidade toda vai ganhar”, disse.
A moradora Adriana Egídio já foi algumas vezes ao parque e garante que a vista vale a pena. “Esse ano já fui duas vezes e pegamos o nascer do sol maravilhoso. É mais um ponto turístico. Vai ser excelente para a cidade. Uma atração bacana. Um cartão-postal. Quando a gente sente a natureza lá, a gente vê a preciosidade que temos na cidade”, finalizou.
O Parque Natural Municipal Adelino José Jeveaux, criado em 2020, está sendo estruturado pela prefeitura de Guaçuí para atrair ainda mais turistas
Novo ponto turístico atrai visitantes para Guaçuí Crédito: Divulgação Prefeitura Guaçuí

SOBRE O PARQUE 

O Parque Natural Municipal Adelino José Jeveaux Criado foi criando em dezembro de 2020, pela Lei nº 4.354/2020.
A prefeitura explicou que o projeto prevê o desenvolvimento de atividades de educação ambiental que incentivam o processo de engajamento e pertencimento nos moradores da região, a fim de que se tornem parceiros das áreas preservadas.
“Queremos sensibilizar e conscientizar a população local sobre a importância da unidade de conservação e os benefícios por ela gerados, incentivar e dar suporte às pesquisas que gerem mais conhecimento sobre a região, visando elaborar estratégica de proteção e conservação”, informou a prefeitura.

Novo ponto turístico atrai visitantes para Guaçuí

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