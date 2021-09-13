Jovem morre após cair de telhado ao fugir de tiros em Cachoeiro

Um jovem de 19 anos caiu do telhado de uma casa em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e morreu. De acordo com a Polícia Militar, ele estava pulando de casa em casa no bairro Alto União e foi alvo de tiros. Ele não foi atingido, mas na fuga acabou caindo de um telhado.
O caso aconteceu na madrugada de domingo (12). De acordo com a Polícia Militar, Igor Vieira de Souza, de 19 anos, estaria pulando dos telhados das casas e teria invadido a residência de um morador, que entrou em conflito com ele. O dono do local teria efetuado mais de quatro disparos na direção do rapaz. Minutos depois, a vítima foi encontrada caída e bastante machucada, na porta de uma outra residência.
Ainda segundo o boletim da Polícia Militar, no corpo do rapaz não havia marca de tiros. Uma moradora, que preferiu não se identificar, disse ao repórter Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul, que o jovem, na fuga, teria se assustado com um cachorro da casa e caído do telhado.
A Polícia Civil esteve no local. Igor não resistiu aos ferimentos da queda e morreu. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal e liberado pela família na manhã de domingo. O rapaz foi velado e enterrado durante a tarde.
O registro da polícia não traz a identificação do morador que teria atirado contra o jovem. O caso será investigado pela Polícia Civil. A reportagem fez contato com a assessoria do órgão, mas não teve retorno até a manhã desta segunda (13).