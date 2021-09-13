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José de Anchieta

Jovem é encontrado baleado às margens da BR 101, na Serra

O rapaz passou por cirurgia e está em estado grave, segundo informações da polícia. Ainda não se sabe se ele foi alvo de uma tentativa de roubo ou homicídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2021 às 08:00

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 08:00

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 21 anos foi encontrado baleado e caído às margens da BR 101, na Serra, na noite deste domingo (12).  Socorristas de uma ambulância que passavam pelo local o avistaram. Eles levaram a vítima para um hospital de Vitória, onde ele passou por cirurgia. De acordo com a polícia, o estado de saúde do homem é grave.
Os socorristas viram o jovem caído na rodovia na altura do bairro José de Anchieta, na Serra. Após a notícia da internação, de que ele estava baleado e passava por cirurgia, a polícia foi até o bairro para colher informações do que pode ter acontecido com o jovem.
Os agentes encontraram a esposa da vítima, que não soube dizer como ele foi baleado. Os policiais ainda não sabem se ele foi alvo de uma tentativa de roubo ou homicídio. A Polícia Civil investiga o caso.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", completou.
A PC ainda reforçou o pedido de colaboração por parte de quem tiver informações sobre o crime. "A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas". O site é o disquedenuncia181.es.gov.br.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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