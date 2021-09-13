Jovem é encontrado baleado às margens da BR 101, na Serra

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 21 anos foi encontrado baleado e caído às margens da BR 101 , na Serra , na noite deste domingo (12). Socorristas de uma ambulância que passavam pelo local o avistaram. Eles levaram a vítima para um hospital de Vitória , onde ele passou por cirurgia. De acordo com a polícia, o estado de saúde do homem é grave.

Os socorristas viram o jovem caído na rodovia na altura do bairro José de Anchieta, na Serra. Após a notícia da internação, de que ele estava baleado e passava por cirurgia, a polícia foi até o bairro para colher informações do que pode ter acontecido com o jovem.

Os agentes encontraram a esposa da vítima, que não soube dizer como ele foi baleado. Os policiais ainda não sabem se ele foi alvo de uma tentativa de roubo ou homicídio. A Polícia Civil investiga o caso.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", completou.

A PC ainda reforçou o pedido de colaboração por parte de quem tiver informações sobre o crime. "A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas". O site é o disquedenuncia181.es.gov.br