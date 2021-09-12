Idoso é morto a tiros na frente de casa em Vitória

Um idoso de 77 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (11), no bairro São Cristóvão, em Vitória. A vítima, Edson Costa, foi atingida por oito tiros na calçada da casa onde morava por volta das 23h. Moradores contaram que o idoso estava sentado na calçada quando o suspeito veio de carro, desceu e atirou nele várias vezes.
Edson morava em uma quitinete no bairro há cerca de seis anos depois de deixar o sistema prisional. De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o homem cumpriu pena entre os anos de 2008 e 2014 pelo crime de violação sexual. Para os moradores, esse histórico pode ajudar a esclarecer a motivação do assassinato.
"Ele sempre falava umas gracinhas para as mulheres, coisas que deixavam a gente constrangida", disse uma moradora, que pediu para não ser identificada.
Policiais militares estiveram no local e acionaram a Polícia Civil. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta