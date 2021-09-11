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Suspeito de chefiar tráfico em Vila Velha é encontrado escondido em baú

Ele e o irmão foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Com eles foram apreendidos celulares, uma pistola, munições e drogas

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 19:55

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 set 2021 às 19:55
Suspeito é encontrado éscondido em baú, em VIla Velha
Suspeito é encontrado éscondido em baú, em VIla Velha Crédito: Reprodução
Um homem de 26 anos foi preso dentro de um baú em uma casa do bairro Jabaeté, em Vila Velha, neste sábado (11). Segundo a polícia, ele é suspeito de ter ligações com organizações criminosas no Espírito Santo e de gerenciar o tráfico de drogas na Região 5 de Vila Velha.
Ele estava escondido dentro de um baú de madeira, em um dos quartos da casa, e foi encontrado pelo cão da equipe de patrulha. O suspeito e o irmão, de 25 anos, que também teria envolvimento com tráfico, segundo a polícia, foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Com eles foram apreendidos dois celulares, uma pistola .40, 44 munições, 657 pinos de substância similar à cocaína e pequena quantidade de substância similar à maconha, de acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha.
A operação foi feita a partir de informações dos setores de inteligência das polícias Militar e Civil e da Guarda Municipal. As apreensões contaram com o auxílio do grupamento K9 do 4º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com o cão sendo utilizado para encontrar tanto os entorpecentes quanto suspeitos nas cenas visitadas.
Suspeito de chefiar tráfico em região de Vila Velha é preso escondido em baú
Com eles foram apreendidos celulares, uma pistola, munições e droga ilícitas Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

HOMEM É PRESO EM COBILÂNDIA, SUSPEITO POR ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO

Os agentes apreenderam no mesmo dia, em Cobilândia, um homem de 22 anos, que também é apontado pela polícia como suspeito de  participar do tráfico de entorpecentes. Com ele foram encontrados um celular, dois carregadores de pistola 9mm, uma sacola com substância similar à skank, grande quantidade de substância similar à maconha, R$ 334 em espécie e quatro munições de calibre 38.

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