Suspeito de chefiar tráfico em Vila Velha é encontrado escondido em baú

Ele estava escondido dentro de um baú de madeira, em um dos quartos da casa, e foi encontrado pelo cão da equipe de patrulha. O suspeito e o irmão, de 25 anos, que também teria envolvimento com tráfico, segundo a polícia, foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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Os agentes apreenderam no mesmo dia, em Cobilândia, um homem de 22 anos, que também é apontado pela polícia como suspeito de participar do tráfico de entorpecentes. Com ele foram encontrados um celular, dois carregadores de pistola 9mm, uma sacola com substância similar à skank, grande quantidade de substância similar à maconha, R$ 334 em espécie e quatro munições de calibre 38.