Jovem sai de casa para comprar açaí e é morto a tiros em Cariacica

O ajudante de carga Keven dos Santos de Almeida, de 28 anos, foi assassinado a tiros na praça do bairro Flexal I, em Cariacica, às 19h45 desta sexta-feira (10). De acordo com informações de familiares, o jovem tinha saído de casa para comprar açaí.
Às sextas-feiras, Keven costumava ter o mesmo itinerário que era ver os amigos e comprar o alimento. Momentos após chegar ao estabelecimento, ele foi abordado por dois homens em uma moto e baleado com um tiro no braço direito e dois no abdômen.
Um irmão dele viu o jovem caído e pediu ajuda. De carro, um amigo levou Keven em direção ao hospital. No bairro Porto de Santana, eles encontraram uma ambulância do Samu. Os dois pediram socorro, mas a equipe constatou a morte da vítima.
O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta