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Em Guarapari

PRF do ES apreende 310 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

Material pronto para distribuição foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (9), armazenado em um galpão e dentro de vans após denúncia anônima. Três pessoas foram presas
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 set 2021 às 21:55

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 21:55

Guarapari
PRF encontra galpão usado para guardar mercadoria contrabandeada em Guarapari Crédito: Divulgação | PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou um galpão usado para desmanche de veículos e como depósito para guardar carga roubada em Guarapari, na tarde desta quinta-feira (9). No local, foram apreendidos 310 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai que estavam em caixas em um galpão e em vans, prontos para distribuição. A corporação estava em patrulhamento na região e flagrou o crime após receber denúncia anônima de que havia um caminhão e duas vans em atitude suspeita nas proximidades do local, que fica na rua B Dezenove, no bairro Portal Clube. Três pessoas foram presas.
Segundo a PRF, quando chegaram ao local, os policiais visualizaram uma das vans saindo do galpão e abordaram o motorista. Ele informou que o veículo estaria carregado com uma carga de cigarros oriundos do Paraguai. Dentro do galpão, os agentes localizaram outra van, também carregada com cigarros contrabandeados da marca Gift, prontos para distribuição, e identificaram mais esse motorista. Ainda no local, foi encontrado um caminhão e um homem que se identificou como motorista do caminhão e disse que havia acabado de descarregar os cigarros que estavam nas vans e também no interior do galpão.
Dando prosseguimento à fiscalização, as equipes policiais encontraram diversas caixas de papelão contendo pacotes de cigarro, que estavam escondidas atrás de caixas contendo isopor. Questionados, os três conduzidos assumiram a autoria do crime e se negaram a dar informações adicionais, reservando-se ao direito de ficarem calados.
Guarapari
PRF encontra mercadoria contrabandeada Crédito: Divulgação | PRF
A Polícia Rodoviária Federal informou que foram contabilizadas, no interior do galpão e dentro das vans, 620 caixas de papelão, contendo, cada uma, 50 pacotes com 10 maços de cigarro em cada, totalizando 31 mil pacotes (um total de 310 mil maços, sendo seis milhões e duzentas mil unidades de cigarro).
De acordo com a PRF, diante do ocorrido, foi dada voz de prisão a todos os envolvidos sob suspeita de contrabando, que é caracterizado como o ato de “importar ou exportar mercadoria proibida”, e os criminosos foram conduzidos com os veículos e a mercadoria à Delegacia de Polícia Federal de Vila Velha para os demais procedimentos legais cabíveis.

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