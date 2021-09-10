PRF do ES apreende 310 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

PRF encontra galpão usado para guardar mercadoria contrabandeada em Guarapari Crédito: Divulgação | PRF

foram apreendidos 310 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai que estavam em caixas em um galpão e em vans, prontos para distribuição. A corporação estava em patrulhamento na região e flagrou o crime após receber denúncia anônima de que havia um caminhão e duas vans em atitude suspeita nas proximidades do local, que fica na rua B Dezenove, no bairro Portal Clube. Três pessoas foram presas. Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou um galpão usado para desmanche de veículos e como depósito para guardar carga roubada em Guarapari , na tarde desta quinta-feira (9). No local,contrabandeados do Paraguai que estavam em caixas em um galpão e em vans, prontos para distribuição. A corporação estava em patrulhamento na região e flagrou o crime após receber denúncia anônima de que havia um caminhão e duas vans em atitude suspeita nas proximidades do local, que fica na rua B Dezenove, no bairro Portal Clube. Três pessoas foram presas.

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Segundo a PRF, quando chegaram ao local, os policiais visualizaram uma das vans saindo do galpão e abordaram o motorista. Ele informou que o veículo estaria carregado com uma carga de cigarros oriundos do Paraguai. Dentro do galpão, os agentes localizaram outra van, também carregada com cigarros contrabandeados da marca Gift, prontos para distribuição, e identificaram mais esse motorista. Ainda no local, foi encontrado um caminhão e um homem que se identificou como motorista do caminhão e disse que havia acabado de descarregar os cigarros que estavam nas vans e também no interior do galpão.

Dando prosseguimento à fiscalização, as equipes policiais encontraram diversas caixas de papelão contendo pacotes de cigarro, que estavam escondidas atrás de caixas contendo isopor. Questionados, os três conduzidos assumiram a autoria do crime e se negaram a dar informações adicionais, reservando-se ao direito de ficarem calados.

PRF encontra mercadoria contrabandeada Crédito: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal informou que foram contabilizadas, no interior do galpão e dentro das vans, 620 caixas de papelão, contendo, cada uma, 50 pacotes com 10 maços de cigarro em cada, totalizando 31 mil pacotes (um total de 310 mil maços, sendo seis milhões e duzentas mil unidades de cigarro).