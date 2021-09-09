Clima de medo: novo tiroteio é registrado em Mangue Seco, Vitória

Um novo tiroteio foi ouvido por moradores da região de Mangue Seco, em Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (9). Com medo, eles acionaram a Polícia Militar. Porém, quando a equipe chegou ao local, testemunhas contaram aos militares que o autor dos disparos já havia fugido.
Na mesma localidade, há cerca de duas semanas um homem foi morto a tiros, próximo ao bairro Andorinhas — que tem sido palco de frequentes conflitos relacionados ao tráfico de drogas na Capital. Segundo a PM, o patrulhamento foi intensificado na região, mas nenhum suspeito foi detido.
TIROTEIOS VIRARAM ROTINA, DIZEM MORADORES
Moradora de Mangue Seco há uma década, uma mulher — que não está sendo identificada por questões de segurança — relata viver em "um inferno" e diz que a situação tem piorado. Segundo ela, os tiroteios acontecem diariamente e a qualquer hora. Os disparos ouvidos nesta quinta-feira (9) não teriam demorado, mas ainda assim geraram medo.
"Eu não aguento mais. Ficamos apavorados, é completamente insuportável. De dois anos para cá, nem ao posto de saúde estou querendo ir, por medo"
Desempregada, ela contou que passa o dia todo em casa e teme pela filha adolescente. "Aqui é um lugar bonito, mas nem à esquina tenho coragem de deixá-la ir, por causa de bala (perdida). Ela é estudante, é uma menina boa, mas está presa em casa. Não sai porque eu não deixo", desabafa.
"Vários filhos que viviam com as mães aqui foram para a casa do pai ou dos avós, porque em Mangue Seco não tem como, infelizmente"
A mulher afirma ter depressão e que a doença piorou com o clima de insegurança na região. "Os policiais ficam perto da Reta da Penha, para o lado de Maruípe. Aqui dentro, onde tem um monte de beco e tiroteios, ninguém fica. Eles só vêm correndo", disse.
MANGUE SECO FAZ PARTE DA ZONA DE TENSÃO
A região de Mangue Seco fica no bairro Santa Martha, próximo também ao Bairro da Penha e a Itararé. Ou seja, na principal zona de conflito de Vitória devido a disputas entre traficantes. O contexto foi explicado recentemente pelo secretário Municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski.
"Os traficantes do bairro da Penha estão tentando tomar algumas áreas que eles ainda não controlam. A principal delas é a de Andorinhas (bairro vizinho a Santa Martha), onde diversos ataques têm sido feitos. Por outro lado, os criminosos de Andorinhas fazem ataques na região de Itararé", detalhou.
Clima de medo - novo tiroteio é registrado em Mangue Seco, Vitória
Como exemplo do clima de insegurança, basta olhar para o último mês de agosto, quando pelo menos três tiroteios foram registrados em Andorinhas e dois assassinatos aconteceram em Itararé — na praça do bairro, foram mortos a tiros um homem e um jovem de 20 anos, ambos à luz do dia.
Já nos episódios em que pessoas da região ouviram disparos, chamam a atenção dois casos: um registrado em 23 de agosto, quando uma escola municipal precisou suspender as aulas após um tiro atingir o colégio; e outro ocorrido no início do mesmo mês, quando uma dupla de criminosos passou atirando pela orla. Ouça o barulho dos tiros:
Na época, o secretário Ícaro Ruginski admitiu a complexidade de combater crimes relacionados ao tráfico. "Muitas vezes, as pessoas não querem se envolver ou denunciar. Então, é importante ter imagens dessas ocorrências, mas não adianta só colocar uma câmera, porque os traficantes vão lá e tiram", disse.
Segundo ele, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória atu junto à Polícia Militar e à Polícia Civil. "Temos conversado com os delegados e com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) e intensificado o patrulhamento, assim como a PM", garantiu.