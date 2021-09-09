Clima de medo: novo tiroteio é registrado em Mangue Seco, Vitória

Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no bairro Santa Marta, onde fica a região de Mangue Seco, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um novo tiroteio foi ouvido por moradores da região de Mangue Seco, em Vitória , no início da tarde desta quinta-feira (9). Com medo, eles acionaram a Polícia Militar . Porém, quando a equipe chegou ao local, testemunhas contaram aos militares que o autor dos disparos já havia fugido.

TIROTEIOS VIRARAM ROTINA, DIZEM MORADORES

Moradora de Mangue Seco há uma década, uma mulher — que não está sendo identificada por questões de segurança — relata viver em "um inferno" e diz que a situação tem piorado. Segundo ela, os tiroteios acontecem diariamente e a qualquer hora. Os disparos ouvidos nesta quinta-feira (9) não teriam demorado, mas ainda assim geraram medo.

"Eu não aguento mais. Ficamos apavorados, é completamente insuportável. De dois anos para cá, nem ao posto de saúde estou querendo ir, por medo" X. - Moradora de Mangue Seco

Desempregada, ela contou que passa o dia todo em casa e teme pela filha adolescente. "Aqui é um lugar bonito, mas nem à esquina tenho coragem de deixá-la ir, por causa de bala (perdida). Ela é estudante, é uma menina boa, mas está presa em casa. Não sai porque eu não deixo", desabafa.

"Vários filhos que viviam com as mães aqui foram para a casa do pai ou dos avós, porque em Mangue Seco não tem como, infelizmente" X. - Moradora de Mangue Seco

A mulher afirma ter depressão e que a doença piorou com o clima de insegurança na região. "Os policiais ficam perto da Reta da Penha, para o lado de Maruípe. Aqui dentro, onde tem um monte de beco e tiroteios, ninguém fica. Eles só vêm correndo", disse.

MANGUE SECO FAZ PARTE DA ZONA DE TENSÃO

A região de Mangue Seco fica no bairro Santa Martha, próximo também ao Bairro da Penha e a Itararé . Ou seja, na principal zona de conflito de Vitória devido a disputas entre traficantes. O contexto foi explicado recentemente pelo secretário Municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski.

"Os traficantes do bairro da Penha estão tentando tomar algumas áreas que eles ainda não controlam. A principal delas é a de Andorinhas (bairro vizinho a Santa Martha), onde diversos ataques têm sido feitos. Por outro lado, os criminosos de Andorinhas fazem ataques na região de Itararé", detalhou.

Your browser does not support the audio element. Clima de medo - novo tiroteio é registrado em Mangue Seco, Vitória

Mapa mostra a proximidade de Santa Martha com Bairro da Penha, Andorinhas e Itararé Crédito: Arte: Geraldo Neto

Your browser does not support the video tag.

Na época, o secretário Ícaro Ruginski admitiu a complexidade de combater crimes relacionados ao tráfico. "Muitas vezes, as pessoas não querem se envolver ou denunciar. Então, é importante ter imagens dessas ocorrências, mas não adianta só colocar uma câmera, porque os traficantes vão lá e tiram", disse.