Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Insegurança

Clima de medo: novo tiroteio é registrado em Mangue Seco, Vitória

Moradores relatam terem ouvido disparos de arma de fogo no início da tarde desta quinta-feira (9) e PM afirma que reforçou patrulhamento no local

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:26

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 set 2021 às 18:26
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no bairro Santa Marta, onde fica a região de Mangue Seco, em Vitória  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um novo tiroteio foi ouvido por moradores da região de Mangue Seco, em Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (9). Com medo, eles acionaram a Polícia Militar. Porém, quando a equipe chegou ao local, testemunhas contaram aos militares que o autor dos disparos já havia fugido.
Na mesma localidade, há cerca de duas semanas um homem foi morto a tiros, próximo ao bairro Andorinhas — que tem sido palco de frequentes conflitos relacionados ao tráfico de drogas na Capital. Segundo a PM, o patrulhamento foi intensificado na região, mas nenhum suspeito foi detido.

TIROTEIOS VIRARAM ROTINA, DIZEM MORADORES

Moradora de Mangue Seco há uma década, uma mulher — que não está sendo identificada por questões de segurança — relata viver em "um inferno" e diz que a situação tem piorado. Segundo ela, os tiroteios acontecem diariamente e a qualquer hora. Os disparos ouvidos nesta quinta-feira (9) não teriam demorado, mas ainda assim geraram medo.
"Eu não aguento mais. Ficamos apavorados, é completamente insuportável. De dois anos para cá, nem ao posto de saúde estou querendo ir, por medo"
X. - Moradora de Mangue Seco
Desempregada, ela contou que passa o dia todo em casa e teme pela filha adolescente. "Aqui é um lugar bonito, mas nem à esquina tenho coragem de deixá-la ir, por causa de bala (perdida). Ela é estudante, é uma menina boa, mas está presa em casa. Não sai porque eu não deixo", desabafa.
"Vários filhos que viviam com as mães aqui foram para a casa do pai ou dos avós, porque em Mangue Seco não tem como, infelizmente"
X. - Moradora de Mangue Seco
A mulher afirma ter depressão e que a doença piorou com o clima de insegurança na região. "Os policiais ficam perto da Reta da Penha, para o lado de Maruípe. Aqui dentro, onde tem um monte de beco e tiroteios, ninguém fica. Eles só vêm correndo", disse.

MANGUE SECO FAZ PARTE DA ZONA DE TENSÃO

A região de Mangue Seco fica no bairro Santa Martha, próximo também ao Bairro da Penha e a Itararé. Ou seja, na principal zona de conflito de Vitória devido a disputas entre traficantes. O contexto foi explicado recentemente pelo secretário Municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski.
"Os traficantes do bairro da Penha estão tentando tomar algumas áreas que eles ainda não controlam. A principal delas é a de Andorinhas (bairro vizinho a Santa Martha), onde diversos ataques têm sido feitos. Por outro lado, os criminosos de Andorinhas fazem ataques na região de Itararé", detalhou.
Clima de medo - novo tiroteio é registrado em Mangue Seco, Vitória
Mapa mostra a proximidade de Santa Martha com Bairro da Penha, Andorinhas e Itararé
Mapa mostra a proximidade de Santa Martha com Bairro da Penha, Andorinhas e Itararé Crédito: Arte: Geraldo Neto
Como exemplo do clima de insegurança, basta olhar para o último mês de agosto, quando pelo menos três tiroteios foram registrados em Andorinhas e dois assassinatos aconteceram em Itararé — na praça do bairro, foram mortos a tiros um homem e um jovem de 20 anos, ambos à luz do dia.
Já nos episódios em que pessoas da região ouviram disparos, chamam a atenção dois casos: um registrado em 23 de agosto, quando uma escola municipal precisou suspender as aulas após um tiro atingir o colégio; e outro ocorrido no início do mesmo mês, quando uma dupla de criminosos passou atirando pela orla. Ouça o barulho dos tiros: 
Na época, o secretário Ícaro Ruginski admitiu a complexidade de combater crimes relacionados ao tráfico. "Muitas vezes, as pessoas não querem se envolver ou denunciar. Então, é importante ter imagens dessas ocorrências, mas não adianta só colocar uma câmera, porque os traficantes vão lá e tiram", disse.
Segundo ele, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória atu junto à Polícia Militar e à Polícia Civil. "Temos conversado com os delegados e com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) e intensificado o patrulhamento, assim como a PM", garantiu.

Veja Também

De cada 10 presidiárias no ES, 6 foram presas por envolvimento com tráfico

Helicóptero é acionado após tiros no Morro da Garrafa, em Vitória

Suspeito de matar homem a tesouradas em quitinete de Vitória é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados