Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the audio element. Clima de tensão em Andorinhas - por que tantos tiroteios em Vitória

Your browser does not support the video tag.

POR QUE TANTOS TIROTEIOS NA REGIÃO?

À frente da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski afirmou que os tiroteios registrados recentemente na região de Andorinhas são consequência da "guerra do tráfico" travada na Capital — cuja maior parte do território é dominada, atualmente, por traficantes do Bairro da Penha

"Os traficantes do Bairro da Penha estão tentando tomar algumas áreas que eles ainda não controlam, e a principal delas é a de Andorinhas, onde diversos ataques têm sido feitos. Por outro lado, os criminosos de Andorinhas fazem ataques na região de Itararé" Ícaro Ruginski - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

Mapa mostra a localização dos bairros da Penha, Andorinhas e Itararé, em Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto

A COMPLEXIDADE DA GUERRA DO TRÁFICO

Reféns da violência, os moradores de Andorinhas vivem sob tensão. Segundo relatos de quem convive com o cenário de guerra, os tiroteios não têm dia nem hora para acontecerem. Com medo de perderem a vida nas mãos dos criminosos, muitos evitam falar a respeito e tentam manter distância dos conflitos, na medida do possível.

Para quem vive na região, os motivos dos episódios de violência são claros: estão ligados à disputa pelo tráfico de drogas na Capital. Sem saber o que fazer, moradores das comunidades esperam um olhar mais atento do poder público.

O secretário Ícaro Ruginski admitiu a complexidade de combater crimes relacionados ao tráfico. "Muitas vezes, as pessoas não querem se envolver ou denunciar. Então, é importante ter imagens dessas ocorrências, mas não adianta simplesmente colocar uma câmera, porque os traficantes vão lá e tiram", disse.

Ainda assim, para tentar identificar criminosos e inibir tiroteios e homicídios, o município instalou cinco aparelhos de videomonitoramento na região, um deles em Andorinhas. A instalação, segundo o secretário, acontece em pontos estratégicos para ter maior eficiência e abrangência em relação à área filmada.

E O QUE TEM SIDO FEITO PARA COIBIR?

De acordo com Ícaro Ruginski, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória tem atuado junto à Polícia Militar e à Polícia Civil . "Temos conversado com os delegados e com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios de Proteção à Pessoa ( DHPP ) e intensificado o patrulhamento, assim como a PM", afirmou.

No início desta semana, ele também garantiu que seriam feitas vistorias técnicas na região de Andorinhas e Itararé, com o objetivo de identificar ações para melhorar a segurança. Reforços da Guarda Municipal também estariam presentes nos horários de entrada e saída de alunos na escola.

Your browser does not support the video tag.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR