Homem é morto a tiros perto de escola de Andorinhas, em Vitória

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o crime aconteceu próximo a uma escola, que não abriu para aulas nesta quarta-feira. Segundo relatos de moradores do bairro, foi possível ouvir várias rajadas de tiros. A região de Mangue Seco, ainda de acordo com os moradores, é marcada por intensos conflitos do tráfico de drogas da região.