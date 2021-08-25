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Região de Mangue Seco

Homem é morto a tiros perto de escola de Andorinhas, em Vitória

Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que foi possível ouvir várias rajadas de tiros; crime aconteceu próximo a uma escola, que não abriu nesta quarta (25)

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:34

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 ago 2021 às 13:34
Homem é morto em Andorinhas
Homem é morto a tiros no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi morto a tiros próximo a uma escola no bairro Andorinhas, em Vitória, em uma região conhecida como Mangue Seco, por volta das 10h50 desta quarta-feira (25). A Polícia Militar esteve no local do crime, mas a autoria e a motivação ainda não foram descobertas. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o crime aconteceu próximo a uma escola, que não abriu para aulas nesta quarta-feira. Segundo relatos de moradores do bairro, foi possível ouvir várias rajadas de tiros. A região de Mangue Seco, ainda de acordo com os moradores, é marcada por intensos conflitos do tráfico de drogas da região.
Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e que não há detalhes do caso.

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