Casal de namorados é morto com vários tiros em Andorinhas

Wellington e Nicole foram assassinados a tiros no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

Um casal foi assassinado a tiros dentro de casa em Vitória . O crime aconteceu no bairro Andorinhas na madrugada desta quarta-feira (7). Segundo a polícia, uma jovem de 20 anos e o companheiro dela, de 26, foram atingidos por dezenas de disparos de arma de fogo. Eles foram identificados como Nicole Duarte Silva Cordeiro e Wellington Soledade Santana.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a polícia foi chamada após um intenso barulho de tiros por volta das 3h no bairro Andorinhas. Chegando ao local, os militares encontraram a mulher morta no portão da casa. Ela chegou a ser socorrida por populares e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu. Já o companheiro dela foi encontrado morto dentro de casa, em um quarto.

Segundo a polícia, o corpo da mulher tinha mais de 30 perfurações. Como um tiro pode deixar duas perfurações, a vítima foi atingida por pelo menos 15 tiros. Já no corpo do namorado, a polícia não conseguiu contar, já que foram muitas perfurações. O número de perfurações e tiros será divulgado após os corpos passarem por exames no Departamento Médico Legal.

A polícia informou à reportagem da TV Gazeta que os dois namoravam há cerca de seis meses. Nicole trabalhava como vendedora em um shopping e não tinha passagens pela polícia. Já Wellington tinha passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ela teria saído da casa dos pais há cerca de uma semana e estava morando sozinha em uma casa no bairro Santa Martha. Na noite desta terça-feira (6), ela foi passar a noite na casa do namorado.

Ninguém soube dizer qual foi a dinâmica do crime. A polícia diz que o ponto do bairro Andorinhas onde aconteceu o crime tem intenso tráfico de drogas e constantes tiroteios entre gangues rivais. Então, os moradores têm receio de represálias de bandidos e evitam falar com a polícia para não receberem ameaças de criminosos. Mas, segundo a reportagem da TV Gazeta, a polícia apurou que alguém chamou o casal no portão, onde a jovem foi assassinada.

CACHORRO TAMBÉM FOI MORTO

Além do casal, um cachorro também estava na residência. De acordo com informações repassadas pela polícia à reportagem da TV Gazeta, o animal pertencia à Nicole e se escondeu embaixo da cama no momento do tiroteio. Os tiros disparados contra Wellington atravessaram o corpo do rapaz e atingiram o cachorro, que também morreu.

O QUE DIZ A PM

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que ao chegar no local do crime, os militares já encontraram Wellington baleado, caído em cima, e Nicole já havia sido levada para o hospital. A autoria do crime ainda é desconhecida.

"Os autores do fato também invadiram um apartamento e atiraram. Os militares entraram no imóvel, que estava com a porta aberta, e se depararam com um homem baleado, caído na cama, em óbito. Disparos também atingiram a lateral esquerda de um veículo. No local, ninguém soube informar autoria e motivação do fato", diz a nota da PM.

O QUE DIZ A PC

Polícia Civil informou até o momento ninguém foi preso e o caso seguirá sob apuração da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido a uma das vítimas ser do sexo feminino. Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.

"A Polícia Civil informa que, desde o primeiro momento, realizou diligências e levantamentos para a apuração do fato e prisão de suspeitos. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a PC em nota.