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Vitória

Casal de namorados é morto com vários tiros em Andorinhas

Segundo a polícia, o corpo da mulher tinha mais de 30 perfurações. Já no corpo do namorado não foi possível contar, pela grande quantidade de tiros

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2021 às 08:46
Casal foi assassinado a tiros no bairro Andorinhas, em Vitória
Wellington e Nicole foram assassinados a tiros no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram
Um casal foi assassinado a tiros dentro de casa em Vitória. O crime aconteceu no bairro Andorinhas na madrugada desta quarta-feira (7). Segundo a polícia, uma jovem de 20 anos e o companheiro dela, de 26, foram atingidos por dezenas de disparos de arma de fogo. Eles foram identificados como Nicole Duarte Silva Cordeiro e Wellington Soledade Santana.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a polícia foi chamada após um intenso barulho de tiros por volta das 3h no bairro Andorinhas. Chegando ao local, os militares encontraram a mulher morta no portão da casa. Ela chegou a ser socorrida por populares e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu. Já o companheiro dela foi encontrado morto dentro de casa, em um quarto.
Segundo a polícia, o corpo da mulher tinha mais de 30 perfurações. Como um tiro pode deixar duas perfurações, a vítima foi atingida por pelo menos 15 tiros. Já no corpo do namorado, a polícia não conseguiu contar, já que foram muitas perfurações. O número de perfurações e tiros será divulgado após os corpos passarem por exames no Departamento Médico Legal.
A polícia informou à reportagem da TV Gazeta que os dois namoravam há cerca de seis meses. Nicole trabalhava como vendedora em um shopping e não tinha passagens pela polícia. Já Wellington tinha passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ela teria saído da casa dos pais há cerca de uma semana e estava morando sozinha em uma casa no bairro Santa Martha. Na noite desta terça-feira (6), ela foi passar a noite na casa do namorado.
Ninguém soube dizer qual foi a dinâmica do crime. A polícia diz que o ponto do bairro Andorinhas onde aconteceu o crime tem intenso tráfico de drogas e constantes tiroteios entre gangues rivais. Então, os moradores têm receio de represálias de bandidos e evitam falar com a polícia para não receberem ameaças de criminosos. Mas, segundo a reportagem da TV Gazeta, a polícia apurou que alguém chamou o casal no portão, onde a jovem foi assassinada.

CACHORRO TAMBÉM FOI MORTO

Além do casal, um cachorro também estava na residência. De acordo com informações repassadas pela polícia à reportagem da TV Gazeta, o animal pertencia à Nicole e se escondeu embaixo da cama no momento do tiroteio. Os tiros disparados contra Wellington atravessaram o corpo do rapaz e atingiram o cachorro, que também morreu.

O QUE DIZ A PM

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que ao chegar no local do crime, os militares já encontraram Wellington baleado, caído em cima,  e Nicole já havia sido levada para o hospital. A autoria do crime ainda é desconhecida.
"Os autores do fato também invadiram um apartamento e atiraram. Os militares entraram no imóvel, que estava com a porta aberta, e se depararam com um homem baleado, caído na cama, em óbito. Disparos também atingiram a lateral esquerda de um veículo. No local, ninguém soube informar autoria e motivação do fato", diz a nota da PM.

O QUE DIZ A PC

Polícia Civil informou até o momento ninguém foi preso e o caso seguirá sob apuração da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido a uma das vítimas ser do sexo feminino.  Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.
"A Polícia Civil informa que, desde o primeiro momento, realizou diligências e levantamentos para a apuração do fato e prisão de suspeitos. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a PC em nota.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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