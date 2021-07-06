O empresário Wagner Dondoni, quando foi detido em 2008 após provocar acidente com mortes Crédito: Gustavo Louzada | Arquivo | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Justiça manda prender empresário Dondoni, condenado por mortes na BR 101

A Justiça determinou a prisão do empresário Wagner Dondoni que, em 2008, provocou a morte de uma família ao bater sua caminhonete, na BR 101, em Viana , contra o carro do cabeleireiro Ronaldo Andrade - ele perdeu a mulher e os dois filhos. Após 13 anos do acidente, que demorou uma década para começar a ser julgado, agora não há mais possibilidades de recursos judiciais, e a pena de 26 anos e 10 meses de reclusão deve começar a ser cumprida em regime fechado.

O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Romilton Alves Vieira Junior, da 1ª Vara Criminal de Viana, que, em seu despacho, destacou que, diante do trânsito em julgado, não há mais possibilidade de recursos. O mandado tem validade até 15 de junho de 2041.

Em novembro de 2018, Dondoni havia sido condenado a 24 anos e 11 meses de prisão, em regime fechado. A defesa ingressou com recurso, pedindo novo julgamento, sob a alegação de que a sentença do juiz Romilton Junior havia sido contrária às provas no processo.

Caminhonete dirigida por Dondoni atingiu o carro de Ronaldo Andrade matando a família do cabeleireiro Crédito: Gustavo Louzada / Arquivo A Gazeta

ENTENDA O CASO

No acidente provocado por Dondoni, morreram Maria Sueli Costa Miranda e os dois filhos, Rafael Scalfoni Andrade e Ronald Costa Andrade - a família de Ronaldo Andrade. A caminhonete guiada pelo empresário bateu no carro dirigido pelo cabeleireiro, por volta das 7 horas do dia 20 de abril de 2008. Ronaldo e a família seguiam para Guaçuí. Um exame de embriaguez detectou, à época, que Dondoni estava dirigindo sob influência de álcool.

O empresário foi condenado em julgamento realizado no Fórum de Viana, que durou quase 15 horas, em 2018. Ele não compareceu para ouvir a sentença definida por maioria dos votos dos jurados. Ele respondeu pelos crimes de homicídio simples pelas mortes de mãe e filhos, tentativa de homicídio, por Ronaldo Andrade, e uso de documentação falsa.