Mãe ameaça estrangular e matar bebê na Serra

Your browser does not support the video tag.

O caso foi registrado na segunda-feira (05). De acordo com o repórter Jorge Félix, da TV Gazeta , que esteve na 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, a mãe da criança, de 25 anos, não ficou presa, foi ouvida e liberada.

A avó da menina disse à TV Gazeta que está com a neta. Ela contou que a filha está enfrentando depressão e que o companheiro da jovem está trabalhando no Sul do Estado, sem mandar dinheiro há dois meses, o que fez com que ela ficasse devendo aluguel. Estas questões, segundo a avó da menina, teriam levado a mãe da criança ao desespero e a tomar aquela atitude, mas ela já estaria arrependida.