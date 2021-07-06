Um vídeo chocante que circula nas redes sociais mostra uma mulher ameaçando estrangular a filha de oito meses, no bairro Feu Rosa, no município da Serra. Do registro é possível ouvir a menina chorando muito e ver a mãe amarrando o pescoço dela e puxando com o que parece um cinto. "Se ele não me ajudar eu vou estrangular para matá-la, está vendo?", diz a suspeita.
O caso foi registrado na segunda-feira (05). De acordo com o repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, que esteve na 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, a mãe da criança, de 25 anos, não ficou presa, foi ouvida e liberada.
Mãe ameaça estrangular e matar bebê na Serra -
A avó da menina disse à TV Gazeta que está com a neta. Ela contou que a filha está enfrentando depressão e que o companheiro da jovem está trabalhando no Sul do Estado, sem mandar dinheiro há dois meses, o que fez com que ela ficasse devendo aluguel. Estas questões, segundo a avó da menina, teriam levado a mãe da criança ao desespero e a tomar aquela atitude, mas ela já estaria arrependida.
A Polícia Militar disse que foi acionada para dar apoio à equipe do conselho tutelar. "No local, a conselheira relatou que recebeu uma denúncia de maus tratos e um vídeo. Foi feito contato com a mãe da criança, que entregou a filha à conselheira e foi encaminhada para a delegacia regional do município. A mãe e a criança não apresentavam lesões", informou.
Já a Polícia Civil esclareceu que a mãe do bebê foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar um auto de prisão em flagrante. Na ocasião, foi feito um encaminhamento para que o bebê fosse levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para realizar exame de corpo de delito. "O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) para uma melhor apuração dos fatos", afirmou.
Atualização
07/07/2021 - 1:55
Polícia Militar e Polícia Civil enviaram nota sobre o caso. O texto foi atualizado.