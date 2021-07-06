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Chocante

Mãe ameaça estrangular e matar bebê na Serra

O caso foi levado à 3ª Delegacia Regional da Serra, a mãe da criança não ficou presa, foi ouvida e liberada; a criança está com a avó

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 20:44

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 jul 2021 às 20:44
Menina de oito meses que foi agredida pela mãe estava no colo da avó na Delegacia Regional da Serra
Menina de oito meses que foi agredida pela mãe estava no colo da avó na Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um vídeo chocante que circula nas redes sociais mostra uma mulher ameaçando estrangular a filha de oito meses, no bairro Feu Rosa, no município da Serra. Do registro é possível ouvir a menina chorando muito e ver a mãe amarrando o pescoço dela e puxando com o que parece um cinto. "Se ele não me ajudar eu vou estrangular para matá-la, está vendo?", diz a suspeita.
O caso foi registrado na segunda-feira (05). De acordo com o repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, que esteve na 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, a mãe da criança, de 25 anos, não ficou presa, foi ouvida e liberada. 
Mãe ameaça estrangular e matar bebê na Serra -
A avó da menina disse à TV Gazeta que está com a neta. Ela contou que a filha está enfrentando  depressão e que o companheiro da jovem está trabalhando no Sul do Estado, sem mandar dinheiro há dois meses, o que fez com que ela ficasse devendo aluguel. Estas questões, segundo a avó da menina, teriam levado a mãe da criança ao desespero e a tomar aquela atitude, mas ela já estaria arrependida.
Polícia Militar disse que foi acionada para dar apoio à equipe do conselho tutelar. "No local, a conselheira relatou que recebeu uma denúncia de maus tratos e um vídeo. Foi feito contato com a mãe da criança, que entregou a filha à conselheira e foi encaminhada para a delegacia regional do município. A mãe e a criança não apresentavam lesões", informou.
Já a Polícia Civil esclareceu que a mãe do bebê foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar um auto de prisão em flagrante. Na ocasião, foi feito um encaminhamento para que o bebê fosse levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para realizar exame de corpo de delito. "O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) para uma melhor apuração dos fatos", afirmou.

Atualização

07/07/2021 - 1:55
Polícia Militar e Polícia Civil enviaram nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

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