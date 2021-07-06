Homem e mulher são encontrados mortos no meio da rua em Vila Velha

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos no meio da rua na manhã desta terça-feira (6) no bairro Barramares, em Vila Velha. Os corpos estavam caídos próximo a um barranco.
Uma equipe da Polícia Civil esteve no local após ter sido acionada por um morador que se deparou com os corpos quando seguia para o trabalho pela manhã. As vítimas ainda não foram identificadas e não se sabe o que provocou as mortes.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a PC informou, por nota, que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)". Até o momento, ninguém foi preso.
Os corpos do homem e da mulher foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem identificados e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.