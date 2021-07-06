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Bairro Barramares

Homem e mulher são encontrados mortos no meio da rua em Vila Velha

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem identificados e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2021 às 10:28
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem e uma mulher foram encontrados mortos no meio da rua na manhã desta terça-feira (6) no bairro Barramares, em Vila Velha. Os corpos estavam caídos próximo a um barranco.
Uma equipe da Polícia Civil esteve no local após ter sido acionada por um morador que se deparou com os corpos quando seguia para o trabalho pela manhã. As vítimas ainda não foram identificadas e não se sabe o que provocou as mortes.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a PC informou, por nota, que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)". Até o momento, ninguém foi preso.
Os corpos do homem e da mulher foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem identificados e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

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